Palvin Barbara férje így támogatja neje gyógyulását

A világhírű magyar modell, Palvin Barbara a Victoria’s Secret kifutóján vonult végig a napokban, ahol jelen volt a férje is. Dylan Sprouse interjút adott a People magazinnak, és a beszélgetés alatt végig jól látszott a zakóján lévő sárga szalag, mely az endometriózis elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet. Példaértékű a kiállása a felesége mellett, aki maga is a betegséggel küzdött, és a nők milliói mellett, akik endometriózissal küzdenek. Török Mikós szülész-nőgyógyász professzor beszélt a Magyar Nemzetnek erről a betegségről.

Takács Eszter
2025. 10. 24. 6:02
Fotó: Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin
A termékeny életkorban lévő nők öt-tíz százalékát érinti a betegség, de fiatalabb korban (akár 10-12 évesen) és idősebb korban (45 év felett) is előfordulhat. A világon mintegy 180 millió, Magyarországon több mint 200 000 termékeny életkorban lévő nő életét nehezíti meg az endometriózis, és a női meddőség harmadának-felének hátterében is ez a betegség áll.

Fotó: Szabolcs László/MW

Az endometriózis egy krónikus, általában fájdalmas állapot, amikor a méhet normálisan kibélelő, hormonokra reagáló nyálkahártya olyan helyen jelenik meg, ahol nem lenne szabad – mondta Török Mikós szülész-nőgyógyász professzor a Magyar Nemzetnek.

Két fő változata van, a „belső endometriózis”, amikor a nyálkahártya beburjánzik a méhizomzatba, és a „külső endometriózis”. Utóbbinál a méhnyálkahártya a méhen kívüli hasűri részben és a nemi szervekben is megjelenhet, a petefészekben, a petevezetékben, a hüvelyfalban, a méhet függesztő szalagoknál, a kürtök mentén és a bélrendszer szöveteinek felszínében is. De előfordult már szemben, orrban, tüdőben is endometriózis, valamint műtéti hegekben vagy a köldökben is – magyarázta a szakember.

Egyre több nőnél diagnosztizálnak endometriózist

A statisztikai adatok alapján egyre több a beteg. Ennek számos oka lehet, többek között például, hogy nem vagy idősebb életkorban vállalnak a nők gyermeket. Azoknál a nőnél, akik már szültek, ritkábban fordul elő ez a betegség. Az endometriózis sok esetben évek alatt alakul ki és romlik egyik stádiumból a másikba. Ha valaki későbbi életkorban tervezi az első gyermek vállalását, addigra megnőhet az esélye, hogy kifejlődjön egy súlyosabb endometriózis. Ez pedig előrehaladottabb állapotban meddőséget is okozhat. 

A női meddőség hátterében 25 és 40 százalék közti valószínűséggel áll az endometriózis. 

Az összenövések és a hegesedések következtében nehézzé vagy lehetetlenné válik a természetes úton történő teherbeesés. Amiatt is emelkedhet a diagnosztizált páciensek száma, mert egyre nagyobb figyelmet kap az endometriózis, a betegségre jellemző panaszokkal sokkal többen fordulnak orvoshoz, mint évtizedekkel ezelőtt. A kivizsgáláskor a mind korszerűbb diagnosztikus eljárásoknak köszönhetően pedig kiderül, hogy valóban endometriózis áll-e a panaszok mögött, vagy más probléma – mondta Török doktor. A diagnózis felállítása gyakran hosszú időt vesz igénybe, mert a tünetek hasonlók más állapotokéhoz.

Fájdalmas menstruáció, alhasi görcsök jellemzik

Az endometriózis legjellemzőbb tünete az erős, fájdalmas menstruáció, a krónikus kismedencei fájdalom, a szexuális életben diszkomfortérzetet okozhat a betegség és a menses idején kellemetlen lehet a vizeletürítés. De a gyakori hasmenés, véres széklet vagy puffadás is okot adhat a gyanúra. Gyakran pedig a meddőségi kivizsgáláskor derül fény az endometriózisra. Természetesen nem minden fájdalmas, görcsös menstruáció, nem minden alhasi fájdalom és nem minden női meddőség hátterében áll endometriózis – mondta a szülész-nőgyógyász professzor.

Hatékonyan kezelhető a betegség

Ha már kialakult a betegség, a kezelési lehetőségek attól függnek, hogy milyen stádiumban ismerik fel – mondta Török Miklós professzor. A korai, kis endometriotikus szigetek maguktól is eltűnhetnek, felszívódhatnak, de sajnos ez a ritkább eset. Az enyhébb állapotokban tartós hormonkezelést és fájdalomcsillapítókat lehet adni a tünetek enyhítésére.

Előrehaladott állapotban, amikor már összenövések vagy úgynevezett endometriomák, azaz besűrűsödött menstruációs vérrel teli ciszták jelennek meg, már csak a műtéti megoldás jöhet szóba. A műtétet általában laparoszkóppal végzik. Kevés olyan fokozata van az endometriózisos betegségnek, amit egy jól felszerelt endoszkópos műtőben, egy jól képzett és gyakorlott orvoscsapat ne tudna megoldani – nyugtat a szakember. Természetesen a műtét után kiegészítő hormonális, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kezelések is szükségesek.

Mivel vannak olyan irodalmi adatok, hogy az endometriózis kialakulásában a legyengült helyi immunválasz is szerepet játszik, ezért nyomelem- és vitaminterápiát is kapnak a páciensek az immunválasz erősítésére. 

A laparoszkópos műtéttel kezelt endometriózis esetében van egy hosszabb időszak az operáció után, amikor jelentősen nő a spontán teherbeesés valószínűsége. De sajnos a meddőséget okozó endometriózisos esetek egy részében csak az asszisztált reprodukciós technikák, a »lombikterhesség« segíthet a vágyott gyermekáldáshoz

 – mondta a szakorvos.

A változókor után megszűnhet az endometriózis

Mivel a panaszokat a hormonhatásra leváló méhnyálkahártya vérzése okozza a menopauza előtt, ezért a menstruáció elmaradása után már nincs olyan erős hormonális hatás, nincs méhnyálkahártya-burjánzás és leválás sem, így a tünetek is eltűnhetnek. Azonban a méh üregen kívül elhelyezkedő méhnyálkahártya egy kis része még életképes maradhat, és bár tünetet nem okoz, kis valószínűséggel ugyan, de évek múlva is lehet belőle baj. Többek között ezért is fontos, hogy a változókor után is rendszeresen járjon minden nő rákszűrésre – hangsúlyozta Török professzor.

 

