Palvin Barbara férje így támogatja neje gyógyulását

A termékeny életkorban lévő nők öt-tíz százalékát érinti a betegség, de fiatalabb korban (akár 10-12 évesen) és idősebb korban (45 év felett) is előfordulhat. A világon mintegy 180 millió, Magyarországon több mint 200 000 termékeny életkorban lévő nő életét nehezíti meg az endometriózis, és a női meddőség harmadának-felének hátterében is ez a betegség áll.

Fotó: Szabolcs László/MW

Az endometriózis egy krónikus, általában fájdalmas állapot, amikor a méhet normálisan kibélelő, hormonokra reagáló nyálkahártya olyan helyen jelenik meg, ahol nem lenne szabad – mondta Török Mikós szülész-nőgyógyász professzor a Magyar Nemzetnek.

Két fő változata van, a „belső endometriózis”, amikor a nyálkahártya beburjánzik a méhizomzatba, és a „külső endometriózis”. Utóbbinál a méhnyálkahártya a méhen kívüli hasűri részben és a nemi szervekben is megjelenhet, a petefészekben, a petevezetékben, a hüvelyfalban, a méhet függesztő szalagoknál, a kürtök mentén és a bélrendszer szöveteinek felszínében is. De előfordult már szemben, orrban, tüdőben is endometriózis, valamint műtéti hegekben vagy a köldökben is – magyarázta a szakember.

Egyre több nőnél diagnosztizálnak endometriózist

A statisztikai adatok alapján egyre több a beteg. Ennek számos oka lehet, többek között például, hogy nem vagy idősebb életkorban vállalnak a nők gyermeket. Azoknál a nőnél, akik már szültek, ritkábban fordul elő ez a betegség. Az endometriózis sok esetben évek alatt alakul ki és romlik egyik stádiumból a másikba. Ha valaki későbbi életkorban tervezi az első gyermek vállalását, addigra megnőhet az esélye, hogy kifejlődjön egy súlyosabb endometriózis. Ez pedig előrehaladottabb állapotban meddőséget is okozhat.

A női meddőség hátterében 25 és 40 százalék közti valószínűséggel áll az endometriózis.

Az összenövések és a hegesedések következtében nehézzé vagy lehetetlenné válik a természetes úton történő teherbeesés. Amiatt is emelkedhet a diagnosztizált páciensek száma, mert egyre nagyobb figyelmet kap az endometriózis, a betegségre jellemző panaszokkal sokkal többen fordulnak orvoshoz, mint évtizedekkel ezelőtt. A kivizsgáláskor a mind korszerűbb diagnosztikus eljárásoknak köszönhetően pedig kiderül, hogy valóban endometriózis áll-e a panaszok mögött, vagy más probléma – mondta Török doktor. A diagnózis felállítása gyakran hosszú időt vesz igénybe, mert a tünetek hasonlók más állapotokéhoz.