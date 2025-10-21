bőrdaganatbasaliomamelanóma

A tragédia, amiért Diane Keaton kalapot viselt

A napokban elhunyt világhírű színésznőről sokáig nem tudtuk, hogy a garbó, a napszemüveg és a kalap nem csak a stílus miatt vált a védjegyévé, hanem mert huszonéves korában többször megküzdött a bőrrákkal. A túlzott napozás basaliomát és laphámrákot is okozott nála. Így, miután leküzdötte a betegséget, évtizedeken át zártabb öltözékkel védte a bőrét a káros sugaraktól. Bőrgyógyász válaszolt lapunknak a témában.

2025. 10. 21.
Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
Az összes rosszindulatú daganat közül a bőrrákok egyik típusa, a basalioma a leggyakoribb – mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Veronika, a Semmelweis Egyetem klinikai szakorvosa.

A melanóma a legveszélyesebb rosszindulatú bőrdaganat

Magyarországon évente körülbelül 2400-3000 új melanomás esetet diagnosztizálnak. A bőrdaganatok közt vannak jó- és rosszindulatúak, az utóbbi kialakulhat a bőr hámsejtjeiből és a pigmentsejtekből(melanocitákból) is. Három gyakori rosszindulatú bőrdaganat van – mondta a szakember, kettő a hámsejtekből alakul ki, ez a basalioma és a laphámrák, a harmadik a melanóma, az pedig a festéktermelő sejtekből jön létre.

Ugyan mindhárom bőrrák rosszindulatú, de a basalioma helyileg agresszív, áttétet szinte soha nem képez, ami már a laphámrákról nem mondható el, és a legtöbb odafigyelést a melanóma követeli, ami belső szervekbe is tud áttétet adni – hangsúlyozta Tóth Veronika.

A melanóma azért rendkívül veszélyes, mert nagyon pici, sokáig szinte észrevétlen maradhat, pedig már pár milliméter tumorvastagság esetén is kialakulhat áttét a nyirokcsomókba vagy a belső szervekbe – figyelmeztet a doktornő. 

Ártalmatlannak tűnő kis pötty is lehet daganat

A szakember hangsúlyozza, hogy – ahogyan minden betegség esetében – a bőrdaganatoknál is fontos, hogy mielőbb felismerjék az orvosok a bajt. A korai stádiumban egy ambuláns műtéttel pár perc alatt eltávolítható a rákgyanúra okot adó bőrképlet. Ezért mindenkinek ajánlott az őszi-téli hónapokban, hogy nézesse meg az anyajegyeit. Az évi egy szűrés sokat segít, hogy ne okozhasson súlyosabb bajt a bőrdaganat. Ezenkívül a rendszeres önvizsgálat fontosságát is kiemelte a doktornő. Ez azért fontos, mert ha mindenki ismeri a saját testét, bőrét, akkor könnyebben észleli a legkisebb változást is magán. 

Mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha egy korábban kis anyajegy vagy szemölcs mérete, színe, formája megváltozik, esetleg vérzik.

Akkor is érdemes megnézetni a bőrképletet, hacsak egy újonnan kialakult szemölcsöt látunk a bőrön. Fontos, hogy a hajas fejbőrt, a körmöket és a talpát is megnézze az ember, vagy ehhez lehet segítséget is kérni egy családtagtól.

Nagyon különböző lehet a bőrdaganatok kinézete: lehet lapos vagy kiemelkedő, és színben is igen sokféle lehet: bőrszínű, rózsaszínes, barna, vagy akár fekete is. A melanóma sötétbarna vagy majdnem fekete színű, de az idősebb korral együtt járó bőrelváltozásoknak is lehet ilyen színe, így azokkal könnyen összetéveszthető. Ezért fontos, hogy a bőrgyógyász döntse el, mivel állnak szemben.

A bőrdaganat kialakulását a leggyakrabban UV-sugárzás okozza, a leégés ellen viszont többféleképpen lehet védekezni. A legnagyobb rizikó a bőrrák szempontjából, ha gyermekkorban többször hólyagosan leég valaki.

Ellenzik a szoláriumot a bőrgyógyászok

A fényvédelem rendkívül fontos nyáron, ezért a bőrgyógyász szakorvos az 50 pluszos naptejet ajánlja. Az ötvenes szám arra vonatkozik, hogy az a lehető legmagasabb UVB elleni védelem, a plusz jel pedig azt jelzi, hogy a készítmény UVA ellen is véd. A férfiaknál külön figyelmet érdemel a fül és a nyak, ami a rövid haj miatt gyakran nincsen védve, ezért kiemelten fontos naptejjel óvni és kalappal vagy baseballsapkával is érdemes takarni a fejbőrt. Gyakran pont ezeken a területeken alakul ki bőrrák. A szolárium egyáltalán nem tanácsos senkinek – mondta Tóth Veronika, mert nincsen egészséges napfürdőzés mesterséges körülmények közt. Semmiképpen sem tanácsos kitenni a bőrt a természetes napsütésen túl érkező többlet UV-sugárzásnak.

Ősszel és télen könnyebben gyógyul a seb

Ha valakit zavar a testén egy bőrelváltozás vagy akinek azt ajánlja a bőrgyógyász, hogy vetesse le az anyajegyét vagy távolíttasson el egy bőrképletet – és az nem sürgős –, akkor azt célszerű az őszi-téli hónapokban megcsináltatni, mert ilyenkor sokkal könnyebben és szebben gyógyulnak a sebek.

Diane Keaton és Woody Allen az Annie Hall c. filmben
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton
Diane Keaton a Minden végzet nehézben, Jack Nicholson oldalán
Diane Keaton élete képekben

 

 

