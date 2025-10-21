A tragédia, amiért Diane Keaton kalapot viselt

Az összes rosszindulatú daganat közül a bőrrákok egyik típusa, a basalioma a leggyakoribb – mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Veronika, a Semmelweis Egyetem klinikai szakorvosa.

A melanóma a legveszélyesebb rosszindulatú bőrdaganat

Magyarországon évente körülbelül 2400-3000 új melanomás esetet diagnosztizálnak. A bőrdaganatok közt vannak jó- és rosszindulatúak, az utóbbi kialakulhat a bőr hámsejtjeiből és a pigmentsejtekből(melanocitákból) is. Három gyakori rosszindulatú bőrdaganat van – mondta a szakember, kettő a hámsejtekből alakul ki, ez a basalioma és a laphámrák, a harmadik a melanóma, az pedig a festéktermelő sejtekből jön létre.

Ugyan mindhárom bőrrák rosszindulatú, de a basalioma helyileg agresszív, áttétet szinte soha nem képez, ami már a laphámrákról nem mondható el, és a legtöbb odafigyelést a melanóma követeli, ami belső szervekbe is tud áttétet adni – hangsúlyozta Tóth Veronika.

A melanóma azért rendkívül veszélyes, mert nagyon pici, sokáig szinte észrevétlen maradhat, pedig már pár milliméter tumorvastagság esetén is kialakulhat áttét a nyirokcsomókba vagy a belső szervekbe – figyelmeztet a doktornő.

Ártalmatlannak tűnő kis pötty is lehet daganat

A szakember hangsúlyozza, hogy – ahogyan minden betegség esetében – a bőrdaganatoknál is fontos, hogy mielőbb felismerjék az orvosok a bajt. A korai stádiumban egy ambuláns műtéttel pár perc alatt eltávolítható a rákgyanúra okot adó bőrképlet. Ezért mindenkinek ajánlott az őszi-téli hónapokban, hogy nézesse meg az anyajegyeit. Az évi egy szűrés sokat segít, hogy ne okozhasson súlyosabb bajt a bőrdaganat. Ezenkívül a rendszeres önvizsgálat fontosságát is kiemelte a doktornő. Ez azért fontos, mert ha mindenki ismeri a saját testét, bőrét, akkor könnyebben észleli a legkisebb változást is magán.

Mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha egy korábban kis anyajegy vagy szemölcs mérete, színe, formája megváltozik, esetleg vérzik.

Akkor is érdemes megnézetni a bőrképletet, hacsak egy újonnan kialakult szemölcsöt látunk a bőrön. Fontos, hogy a hajas fejbőrt, a körmöket és a talpát is megnézze az ember, vagy ehhez lehet segítséget is kérni egy családtagtól.