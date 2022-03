A hideg időjárás nem kedvez az oroszoknak

Éjszaka már most is nulla fok alatti hőmérséklet a jellemző, az elkövetkező napokban azonban még tovább csökkenhet a hőmérséklet Ukrajnában. Az ukrán főváros felé tartó, azonban napok óta nem mozduló hadoszlop harckocsijai, páncélozott harcjárművei és csapatszállítói ennek következtében „negyventonnás mélyhűtőkké” alakulhatnak át − számolt be a The Independent brit napilap.

Szerdától a hóviharoknak és a sarki levegőt hozó keleti szélnek köszönhetően akár –20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

A lapnak nyilatkozó Glen Grant védelmi szakértő szerint − aki többek között az ukrán haderő modernizációs reformja alatt tanácsadóként dolgozott Kijevben − ez végső soron ahhoz vezethet, hogy a katonák feladják a konvoj védelmét és a környező falvakban, városokban, akár magukat is feladva keresnek menedéket.

− Amennyiben nem jár a motor egész éjszaka, úgy a tankok mélyhűtővé válnak. Nem ülhetnek egy helyben tétlenül, mivel a járművekben a halál vár rájuk

− mutatott rá a szakértő.

A brit hírszerzés információi és műholdfelvételek alapján a hadoszlop napok óta nem haladt előre. Azt, hogy ennek mi lehet az oka, pontosan nem tudjuk, de a legvalószínűbb indokok között van a mechanikai problémák felmerülése, elakadás, utánpótlásbeli hiányosságok − legfőképp üzemanyaghiány −, valamint egyes szakértők a taktikai várakozást is ide sorolják.