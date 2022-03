„Legközelebb maradjon a forgatókönyvnél, elnök úr!”

Bár több amerikai tisztségviselő is heves magyarázkodásokkal próbálta mérsékelni Joe Biden szavainak súlyát, az amerikai elnök szombati varsói beszéde alaposan felkavarta az állóvizet. A négynapos európai látogatását lezáró beszédében az Egyesült Államok vezetője elítélte Oroszország több mint egy hónapja tartó háborúját Ukrajna ellen, Vlagyimir Putyin orosz elnököt „mészárosnak” nevezte, majd kijelentette: „Az Isten szerelmére, ez az ember nem maradhat hatalmon.”

Egy újságírói kérdésre reagálva aztán Biden elnök tagadta, hogy hatalomváltást sürgetne Oroszországban.

Amerikai tisztségviselők pedig arról nyilatkoztak: az elnök érzelmes reakcióját az váltotta ki, hogy menekült ukránokkal találkozott a beszéde előtt Varsóban, és nagyon megviselte, amit látott. Beismerték ugyanakkor, hogy a demokrata párti politikus eltért az előzetesen jóváhagyott elnöki beszéd szövegétől.

Kérem, elnök úr, legközelebb maradjon a forgatókönyvnél

– szúrt oda Jim Risch republikánus párti szenátor, hozzátéve: Biden kijelentései nem tükrözik az Egyesült Államok politikáját.

A kijelentés aggodalommal tölti el a Kremlt. Az amerikai elnök nyilatkozatait továbbra is a legnagyobb figyelemmel kísérjük, gondosan rögzítjük azokat, és a jövőben is így fogunk tenni

– nyilatkozott tegnap Dmitrij Peszkov újságíróknak Moszkvában.

A The Washington Times jobboldali–konzervatív amerikai napilap tegnapi cikkében pedig arról számolt be, hogy

az Egyesült Államok szövetségesei sem támogatják az elnök varsói megjegyzéseit.

Többek között Emmanuel Macron francia elnök, valamint magas rangú brit és török tisztségviselők is elhatárolódtak Biden szavaitól, amelyek az amerikai lap szerint megbonyolíthatják az orosz–ukrán háború befejezését. A The Washington Post továbbá kitért arra: a NATO-tag Törökország, amely jelenleg is közvetít Kijev és Moszkva között, arra figyelmeztetett, hogy ha Putyin elnök elmozdítására összpontosítanak, az megnehezíti a háború megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket.

– Ha mindenki felégeti a hidakat Oroszországgal, akkor ki fog velük tárgyalni végül? – idézték Recep Tayyip Erdogan török elnök tanácsadóját, Ibrahim Kalint.

Otthon sem nézik jó szemmel az amerikai elnök politikáját, az NBC News legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Joe Biden népszerűsége hivatali idejének legalacsonyabb szintjére, alig 40 százalékosra süllyedt. A mélyrepülés oka az ukrajnai háború, az amerikai gazdaság, a benzinárak és az infláció kezelése lehet. A mostani felmérés azt jelentheti, hogy az elnök és a Demokrata Párt katasztrofális választási eredmények elé néz a novemberi, úgynevezett félidős választásokon.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a varsói Király Vár előterében 2022. március 26-án (Fotó: MTI/PAP/Radek Pietruszka)