Orbán Viktor megérkezett a versailles-i EU-csúcsra

Megkezdődött az európai uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozója a Párizs melletti versailles-i kastélyban, ahol az orosz–ukrán háború nyomán a tagállamok vezetői megvitatják a 27 tagú blokk energiafüggetlenségének és védelmi képességeinek megerősítését szolgáló intézkedéseket. A tanácskozásra megérkezve Charles Michel, az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott: Oroszország úgy döntött, hogy háborút indít Ukrajna ellen.

Mi azonban megleptük Moszkvát, mert határozottak, erősek és egységesek voltunk. Közösen kell meghatároznunk a tűzszünet mielőbbi eléréséhez szükséges lépéseket, és valódi tárgyalásokat kell folytatnunk a békemegállapodás érdekében

– hangsúlyozta a politikus.

A kétnapos találkozó házigazdája Emmanuel Macron francia elnök, aki Versailles-ban újságírók előtt úgy fogalmazott: a háború teljesen újradefiniálja Európánk építészetét, és még gyorsabbá és erősebbé teszi a kontinenst.

Demokráciánk veszélyben van, értékeink veszélyben vannak, és el kell fogadnunk, hogy néha meg kell fizetnünk az árát

– fogalmazott az EU Tanács soros elnöki tisztségét betöltő Franciaország elnöke, hozzátéve, hogy ismét beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A francia elnök arról is beszélt, hogy minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy elérje a tűzszünetet Ukrajnában, ugyanakkor elmondta azt is, hogy aggódik és pesszimista. – Európának minden forgatókönyvre fel kell készülnie – folytatta. – Európának fel kell készülnie arra, hogy független legyen az orosz gáztól, független legyen saját védelmének biztosítása érdekében – jelentette ki Macron, aki már a rendkívüli tanácskozás előtt egyértelművé tette, hogy a csúcson egy európai energetikai függetlenségi stratégiát fog képviselni.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban tegnap világossá tette a magyar álláspontot. A magyar kormányfő egy Facebook-videóban úgy fogalmazott: – Gáz és olaj nélkül leállna a magyar gazdaság. Elmondta azt is, hogy Magyarország nem tud csatlakozni az Egyesült Államok által hétfőn kivetett energiaszankciókhoz, mert Magyarországnak továbbra is szüksége van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik. – Világossá tettem, mi nem tudjuk követni az Egyesült Államok példáját. Ők tegnap kivetették a szankciókat ezekre a termékekre,

– fogalmazott a kormányfő.

Az állam- és kormányfők tanácskozásának fontos napirendi pontja Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelme is. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij még március elején jelentette be, hogy a kérelmet aláírta, így Brüsszelnél pattog a labda, a 27 tagállamnak azonban bőven akad mérlegelnivalója, mielőtt teljesíti az ukrán elnök példátlanul gyors EU-tagságot követelő kérdését. Ez ugyan Kijevnek egy a NATO-hoz hasonló védelmi buborékot jelentene, Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ugyanakkor elutasított minden olyan elképzelést, ami Ukrajna gyorsított ütemben történő uniós tagságáról szól. – A tagság megszerzése sok évig tart. A következő órákra kell választ találnunk, nem a következő évekre – mondta. Ezt az álláspontot képviselte tegnap Versailles-ban Mark Rutte holland miniszterelnök – a fukar négyekként ismert országcsoport (Hollandia, Ausztria, Dánia, Finnország) vezetője – is. A brüsszeli Politico tegnap holland diplomatákra hivatkozva arról írt, hogy Rutte arra utasította őket, gördítsenek akadályt Ukrajna tagjelölti státusa elé, Hága álláspontját ráadásul más országok, köztük Németország is támogatja. Hazánk – Bulgáriával, Csehországgal, Észtországgal, Lettországgal, Litvániával, Lengyelországgal, Szlovákiával és Szlovéniával közösen – támogatta Ukrajna csatlakozási kérelmét.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Emmanuel Macron francia elnök (b) fogadja Orbán Viktor kormányfőt Versailles-ban, az uniós állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozóján, amelyen az orosz-ukrán háborúról és következményeiről tárgyalnak Versailles-ban 2022. március 10-én. (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)