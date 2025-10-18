Portugáliaparlamentburka

Portugáliában hamarosan tilos lehet a burka

Megszavazta a törvényhozás azt a törvényjavaslatot, amely szerint tilos lenne a arcot teljesen eltakaró ruhadarabok viselése. Portugáliában így hamarosan tilos lehet például a burka és a nikáb is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 23:59
Fotó: OMER ABRAR Forrás: AFP
A parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná az arcot teljesen eltakaró ruhadarabok, például a burkák vagy nikábok viselését nyilvános helyeken. Portugáliában a jövőben a jogsértések 200 és 4000 euró közötti bírságot is vonhatnak maguk után – írja a European Conservative.

Portugáliában megszavazta a parlament a burka betiltását
Portugáliában megszavazta a parlament a burka betiltását 
Fotó: ATIF ARYAN / AFP

A jobboldali Chega párt által benyújtott javaslatot több más mérsékelt párt is megszavazta. A támogatók érvelése szerint az intézkedés célja a közbiztonság megerősítése, az azonosítás megkönnyítése, valamint a nők jogainak és társadalmi integrációjának előmozdítása. Habár a bírság mértéke magas is lehet, a törvényjavaslat szövege szerint lesznek olyan esetek – egészségügyi, kulturális és vallási okok – amikor nem szankcionálnak a hatóságok. Ennek részletei azonban még kérdésesek. 

A Chega a parlamenti vitán a javaslatot a nők kényszerrel szembeni védelmének eszközeként fogalmazta meg, fenntartva, hogy a burka viselésére kényszerített nő elveszíti autonómiáját.

A párt vezetője kijelentette, hogy a bevándorlóknak és más Portugáliába érkezőknek be kell tartaniuk a portugál társadalmi normákat, beleértve azt az elvárást is, hogy az arcok láthatóak legyenek a nyilvánosság előtt. 

A törvényjavaslatot most a parlamenti illetékes bizottsága vizsgálja felül, amely a végső szavazás előtt módosításokat nyújthat be. Ha jóváhagyják, Portugália csatlakozik azon egyre növekvő számú európai országhoz, amelyek betiltották vagy korlátozták a teljes arcot eltakaró maszkok viselését nyilvános helyeken.

Borítókép: Illusztráció, burkát viselő nő (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

