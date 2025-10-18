Portugáliában hamarosan tilos lehet a burka

A parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná az arcot teljesen eltakaró ruhadarabok, például a burkák vagy nikábok viselését nyilvános helyeken. Portugáliában a jövőben a jogsértések 200 és 4000 euró közötti bírságot is vonhatnak maguk után – írja a European Conservative.

Portugáliában megszavazta a parlament a burka betiltását

Fotó: ATIF ARYAN / AFP

A jobboldali Chega párt által benyújtott javaslatot több más mérsékelt párt is megszavazta. A támogatók érvelése szerint az intézkedés célja a közbiztonság megerősítése, az azonosítás megkönnyítése, valamint a nők jogainak és társadalmi integrációjának előmozdítása. Habár a bírság mértéke magas is lehet, a törvényjavaslat szövege szerint lesznek olyan esetek – egészségügyi, kulturális és vallási okok – amikor nem szankcionálnak a hatóságok. Ennek részletei azonban még kérdésesek.