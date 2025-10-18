Viktor! Viktor! – skandálták a digitális harcosok Zánkán + videó

„Viktor! Viktor!” kiáltásokkal, tapssal és kézfogásokkal üdvözölték Orbán Viktor miniszterelnököt a második Harcosok Klubja edzőtábor résztvevői. Erről Bohár Dániel riporter osztott meg videót a közösségi oldalán.

A kormányfő vastapsos köszöntéséről korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is megosztott egy videót.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik.

A rendezvény telt házas , közölte Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, közel kétszer annyi digitális harcos jött el most Zánkára, mint néhány héttel ezelőtt Sátoraljaújhelyre.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)