Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Biden: hamarosan döntés születhet magas rangú kormányzati tisztségviselő Ukrajnába küldéséről

Most fogjuk meghozni a döntést – fogalmazott az elnök, majd viccelődve azt kérdezte az egyik újságírótól: készen állsz az indulásra?.Arra a kérdésre, hogy ő maga készen állna-e arra, hogy elinduljon Ukrajnába, Biden igennel válaszolt, de nem erősítette meg, hogy ez valóban a tervek között szerepelne.

Később az Air Force One, az amerikai elnöki különgép fedélzetén az újságírók ismét rákérdeztek Biden félreérthető megjegyzésére, azonban Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivő-helyettese azt mondta, hogy nincs ilyen terv. Még tárgyalunk, mielőtt meghozzuk a döntést. Mint tudják, rendszeresen, minden nap tartjuk a kapcsolatot Kijevvel, az ukrán kormánnyal – tette hozzá.

A helyzetet ismerő forrásokra hivatkozó sajtóinformációk szerint elképzelhető, hogy Lloyd Austin védelmi miniszter vagy Antony Blinken külügyminiszter látogat majd Ukrajnába, de - mint mondták - kicsi a valószínűsége, hogy Biden vagy Kamala Harris alelnök oda utazzon.

Az amerikai sajtó beszámolói szerint a tisztségviselők Boris Johnson brit miniszterelnök múlt heti kijevi látogatása után kezdtek tárgyalni arról, hogy küldjenek-e magas rangú tisztségviselőt Ukrajnába.Ha ez valamikor megtörténik, akkor meg kell győződnünk arról, hogy csakis nagyon biztonságos körülmények között kerülhet rá sor– mondta egy csütörtöki interjúban Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra bíztatta a világ vezetőit, látogassanak el Kijevbe, hogy lássák az orosz invázió okozta pusztítást. Az elmúlt héten Johnson brit miniszterelnökön kívül Karl Nehammer osztrák kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is meglátogatta a kelet-európai országot.

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője hétfőn azt mondta: a kormány jelenleg nem tervezi, hogy az Egyesült Államok elnöke Ukrajnába utazzon.Biden utoljára alelnökként, 2017 januárjában, járt Kijevben, amikor még Petro Porosenko volt Ukrajna elnöke.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)