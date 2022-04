Német alkancellár: Spórolj, és bosszantsd Putyint!

Ha húsvétkor vonattal vagy kerékpárral tudtok közlekedni, az is jó: kímélitek a pénztárcát és bosszantjátok Putyint

– javasolta a németeknek Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter.

A Zöldek társelnöke szerint Németország csak akkor tud függetlenedni az orosz gáz- és kőolajimporttól, ha ebből mindenki kiveszi a részét: – Függetlenedni csak úgy tudunk, ha úgy tekintünk erre az egészre, mint egy nagy, közös projektre, amelyben mindannyian részt veszünk. A kevesebb autóhasználatról pedig úgy nyilatkozott:

Minden meg nem tett kilométer hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megszabaduljunk az orosz energiaellátástól. Ráadásul a környezetet is óvjuk.

Habeck továbbá a munkáltatóknak azt javasolta, az ingázó dolgozók esetében vegyék fontolóra az otthoni munkavégzés lehetőségét, különösen akkor, ha ezzel energiát tudnak megtakarítani. – A járvány idején is otthonról dolgoztunk. Ahol csak lehetséges, hetente egy-két napot dolgozzanak otthon az emberek újra – önkéntes alapon, természetesen – fogalmazott az alkancellár. A miniszter arra vonatkozó tanácsokkal is ellátta a lakosságot, hogy otthonaikban hogyan tudnak spórolni. Habeck javaslata szerint, miután a lakást felfűtötték, húzzák be a függönyöket is, amelynek segítségével akár öt százalékkal csökkenthetik a gázfelhasználást. – És ha egy fokkal csökkentjük a benti hőmérsékletet, akkor az körülbelül hatszázalékos csökkenést jelent. Lehet, hogy kevésbé kényelmes, de nem fagyunk meg – tette hozzá.