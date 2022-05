A gázárplafon késése miatt szenvednek a spanyol családok

A baloldal késlekedése miatt szenvednek még májusban is a spanyol családok. A Pedro Sánchez vezette kormány először az egy nappal megtoldott május 1-jei hosszú hétvégére hivatkozva kérte a lakosság türelmét, és ígérte meg, hogy az ünnep után azonnal jelentkezik az Európai Bizottságnál. Ehelyett május teljes első hetét elvesztegette és csak múlt pénteken nyújtotta be az energiaárak mérséklését is célzó gázárplafon bevezetésének részletes tervét. Pedro Sánchez miniszterelnök a pénteki barcelonai gazdasági konferencián jelentette be az állampolgárok millióinak életét – valamikor majd – megkönnyítő terv előrehaladását. A kormányfő Ursula von der Leyen, az Európai Unió Bizottságának elnöke előtt úgy fogalmazott: reméli, hogy a következő napokban jóváhagyják a projektet és végre csökkenthetik az áram árát. Sánchez úgy fogalmazott: hetekig tartó fáradságos technikai tárgyalások után sikerült úgy kidolgozni a terveket, hogy azok megfeleljenek az uniós követelményeknek.