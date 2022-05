Erősödnek a háborúellenes hangok Oroszországban?

Újabb orosz tisztviselő mondott le posztjáról, ezúttal a már elhunyt Borisz Jelcin volt orosz elnök veje hozta meg a döntést még áprilisban. Valentin Jumasev 1998 óta tanácsadói feladatokat látott el a Kremlben, noha politikai körökben arról is ismert volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalomra jutásában játszott kulcsfontosságú szerepet. Állítólag már Jelcinnek is javasolta, hogy Putyin kövesse őt az elnöki székben. A Reuters hírügynökség arról számolt be, Jumasev pozíciója fizetetlen állásnak minősült, azonban befolyása, valamint Jelcinnel haláláig fennálló bizalmas kapcsolata miatt nagy veszteség Putyin apparátusában. Egyelőre nem tudni, mi állhatott Jumasev lemondásának hátterében, jelzésértékű azonban, hogy lánya nem sokkal azután, hogy február 24-én az orosz csapatok megindultak Ukrajna ellen, ukrán zászlóról posztolt egy képet az Instagram fotómegosztó oldalára, háborúellenes véleményének hangot adva ezzel.