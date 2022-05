Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Szijjártó: Nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát

Nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg ennek a háborúnak az árát– szögezte le Szijjártó Péter.

A miniszter azt követően nyilatkozott, hogy Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét fogadta Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök.

Elmondta: a tanácskozáson a fő téma a következő brüsszeli szankciós csomag volt, s annak hatása Magyarországra, a magyar gazdaságra.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország energiaellátása jelenleg biztos lábakon áll.A mostani szankciós csomag hatálybalépése viszont lerombolná Magyarország energiabiztonságát, hiszen ebben az esetben lehetetlen volna beszerezni a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges kőolajat.

A kormány képviselői részletesen tájékoztatták az Európai Bizottság elnökét a Magyarországot ért hatásokról, s azokról a problémákról, amelyet a szankciós csomag Magyarországnak okozna, egyúttal kérték a szankciós csomag megfontolását.

Szijjártó Péter kiemelte: mindaddig, amíg az Európai Bizottság nem kínál megoldást ezekre a problémákra, addig Magyarország nem tudja támogatni a szankciós csomagot, mivel az jelen formájában – megoldási javaslatok nélkül – felér egy, a magyar gazdaságra ledobott atombombával.

A Kígyó-sziget megvédéséről és Popaszna bevételéről számoltak be orosz katonai források

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője tájékoztatása szerint az ukrán vezérkar szombaton, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen parancsára, amerikai és más tanácsadók bevonásával nagyszabású provokációt tervezett a Fekete-tenger északnyugati része feletti ellenőrzés biztosítása szempontjából fontos Kígyó-sziget elfoglalására. A szóvivő szerint az elmúlt két napban a kijevi rezsim több kétségbeesett kísérletet tett arra, hogy légi és tengeri támadást intézzen a sziget ellen, ezt az ott állomásozó orosz egységek meghiúsították, lelőve három Szu–24-es és egy Szu–27-es repülőgépet, három, deszantosokat szállító Mi–8-as, valamint egy Mi–24-es helikoptert.Két nap alatt 29 ukrán drónt, köztük nyolc Bayraktar TB–2 jelű csapásmérő drónt semmisítettek meg. A Bayraktarok közül négyet hétfőn lőttek le.

A tábornok azt mondta: a vasárnap éjjel megkísérelt partraszállás során három, az 58181-es Kentavr projekthez tartozó ukrán páncélozott rohamnaszád is megsemmisült, a rajtuk lévő haditengerészeti legénységgel együtt.

Zelenszkij meggondolatlan provokációjának eredményeként csak a partraszállás és a szigeten történő megkapaszkodási kísérlet során több mint 50 ukrán szabotőr halt meg a tengeren és a parton– mondta Konasenkov, hozzátéve, hogy 24 ukrán katona holtteste a Kígyó-sziget partján maradt.

Ivan Filiponyenko, a luhanszki népi milícia szóvivője hétfőn bejelentette, hogy Popaszna város teljes egészében a luhanszki népköztársaság orosz támogatást élvező erőinek ellenőrzése alá került, a városházán felhúzták a győzelmi zászlót. Mint mondta, a fő feladat most a humanitárius helyzet javítása és a normális életkörülmények helyreállítása, miközben az ukrán hadsereg folytatja a környék ágyúzását.

Konasenkov tábornok a hadijelentésben azt is elmondta, hogy az orosz légierő nagy pontosságú rakétái 11 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, négy századerődítményt, nyolc lőszerraktárt és két légi célfelderítő radarállomást semmisítettek meg. A délelőtti hadijelentést pontosítva elmondta, hogy az Odessza megyei Arciz településnél Onyiksz partvédő rakéták hat Mi–8-as és Mi–24-es helikoptert tettek üzemképtelenné.

A harcászati légierő két harcálláspontot és öt élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadott. A rakéta- és tüzérségi erők 318 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, amelynek következtében mintegy 400 nacionalista vesztette életét, és 48 haditechnikai eszköz vált üzemképtelenné.

Mint mondta, a légvédelem egy ukrán MiG–29-es repülőgépet, három drónt, egy Tocska-U és két Szmercs rakétát lőtt le.Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 162 repülőgépet, 124 helikoptert, 790 drónt, 299 légvédelmi rakétarendszert, 2967 harckocsi és egyéb páncélozott harcjárművet, 347 rakétasorozatvetőt, 1432 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2778 speciális katonai járművet veszítettek.