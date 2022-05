Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Kuleba: Nagyon rossz a katonai helyzet Kelet-Ukrajnában

Kuleba Twitter-felhasználókkal élőben folytatott kérdezz-felelek jellegű beszélgetésen vett részt. Az ukrán tárcavezető hangsúlyozta, hogy valójában nem is folynak béketárgyalások Oroszországgal.Beszélt arról is, hogy amennyiben Oroszország valaha is tűzszünetet kér, akkor kétszer, vagy akár háromszor is meg fogják fontolni annak elfogadását.