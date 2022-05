Jogállamisági vita: 160 millió euróval tartozik Varsó

Az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus akkor indítható el, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik.

Nem tudok pozitív fejleményekről beszámolni a jogállamiság helyzetével kapcsolatban sem Magyarország, sem Lengyelország esetében

– ismételte meg a korábbi vádakat Didier Reynders, az EU igazságügyi biztosa, aki kedden az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén szólalt fel, a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről folytatott vitán. A balliberális többségű EP a csütörtöki ülésén minden bizonnyal újra egy Magyarországot és Lengyelországot elítélő határozatot fog elfogadni.

Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2022. május 3-án. Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand

– Azok az országok, ahol nemzeti konzervatív kormány van, soha nem lehetnek jó tanulók – mondta az uniós bírálatokkal kapcsolatban április közepén Varga Judit igazságügyi miniszter.

A jogállamisági vitákat ráadásul nem az EU egészét gazdaságilag sújtó ukrajnai háború kellős közepén kellene lefolytatni – ezt Petr Fiala cseh miniszterelnök mondta a napokban.

A biztonság kérdéseire kellene összpontosítani, arra, hogy egyáltalán megtarthassuk a szabadságot, a függetlenséget és a jólétet úgy Európában, mint az Európai Unióban. A jogállamiság kérdését nyugodtabb időkre kell hagyni

– mondta Fiala, amikor a múlt héten Varsóba látogatott.

Lengyelország több mint hárommillió menekültet fogadott be Ukrajnából, fegyvereket is szállított a bajba jutott szomszédos országnak, s az orosz energiaimportról való teljes uniós leválást szorgalmazza – ezzel a hozzáállásával nemcsak illeszkedve, de túl is teljesítve a nyugati elvárásokat. Mateusz Morawiecki miniszterelnök ennek megfelelően a múlt héten kijelentette: Lengyelország pótlólagos európai uniós forrásokat kért a menekültek elhelyezésének finanszírozásához.

Lengyelországnak pénzre van szüksége, hogy ezt az erőfeszítést finanszírozza, de az EU eddig egy fillért sem fizetett a menekültek ellátására

– tette hozzá. A kormányfő ugyanakkor nem támogatja igazságügyi minisztere radikális javaslatát az uniós befizetések felfüggesztésére vonatkozóan. – Az Európai Bizottság másnap leállítaná a kifizetéseket – utalt arra, hogy Lengyelország nettó haszonélvezője az uniós költségvetésnek.

Borítókép: Ágyak az ukrajnai menekültek számára létesített segélyszálláson a délkelet-lengyelországi Chelmben 2022. április 26-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Wojtek Jargilo)