Törvénysértéssel vádolják a francia külügyminisztert

Le Drian abban az időben védelmi miniszter volt, és a gyanú szerint igencsak erőteljesen lobbizott Ibrahim Boubacar Keita akkori mali elnöknél annak érdekében, hogy a mali biometrikus útlevelek gyártási jogát több mint tíz évre az Oberthur Technologie nevű francia cég kapja meg. A ma Idemia néven ismert cég azért lényeges az ügyben, mert állítólag érdekeltsége volt benne Le Drian fiának, Thomas-nak. A Maliban hatalmon lévő juntához közel álló Maliko nevű egyesület az AFP rendelkezésére bocsátott egy dokumentumot, amelyben az áll, hogy a mali közbeszerzési szabályzatról szóló, szeptember 25-i 2015-06040 számú rendelet által megállapított eljárásokat és szabályokat a fent említett szerződés odaítélésekor megsértették a szerződő felek. A francia hírügynökség ugyanakkor bamakói diplomáciai forrásra hivatkozva azt írta, hogy eddig nem érkezett feljelentés a bamakói francia nagykövetségre.

A mali igazságszolgáltatás egyelőre nyomozási szakaszban van, és azt igyekszik kideríteni, hogy a francia külügyminiszter valóban beavatkozott-e az útlevelekkel kapcsolatos szerződések odaítélésének menetébe.

A Jeune Afrique nevű magazin úgy tudja, hogy az útlevelek gyártására vonatkozó szerződés odaítéléséről szóló döntés a Maliko egyesület szerint illegális, mert pályázati kiírás nélkül hozták meg.

Ráadásul azért is vitatható az egykori mali elnök választása, mert állítólag a 2001 óta piacvezető Canadian Bank Note (CBN) nevű kanadai cég jobb ajánlatot adott – derül ki a Jeune Afrique cikkéből. A magazin 2021 júniusában a témával kapcsolatos nyomozására hivatkozva azt írta, hogy több tanú vallomása is alátámasztotta Le Drian intenzív lobbizását a szóban forgó francia cég mellett. A Jeune Afrique szerint Le Drian annyira lelkes volt, hogy a tárgyalások során még a francia katonai elkötelezettséget is megemlítette Maliban, a miniszter azonban tagadja az ellene felhozott vádakat.