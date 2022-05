Újabb propagandagépezet lépett működésbe az elfoglalt ukrajnai területeken

Déli Front néven jelent meg egy új hírportál az oroszok által elfoglalt ukrajnai területeken. Az oldal szerzői elsősorban az olyan közösségi felületeken osztják meg háborút támogató tartalmaikat, mint a YouTube és a Telegram. Az egyik ilyen videófelvételen például arról beszélt a Déli Front tudósítója, hogy az Azovi-tenger partján fekvő Bergyanszk városáért folytatott harcok során az orosz erők megöltek két marokkói férfit, akikről azt állították, Ukrajnát segítő külföldi zsoldosok voltak. A BBC brit hírportál azonban már arról számolt be, az egyik férfit sikerült megtalálniuk, a híresztelésekkel ellentétben nem halt meg. A férfi névtelenséget kérve elmondta, már a háború előtt elhagyta Ukrajnát és visszatért Marokkóba, hozzátette, az oroszok által megrendezett videóról sem tudott semmit.

A Dél Front rendszeresen tesz közzé megalapozatlan állításokat tartalmazó felvételeket

– írta a BBC.

Híreikben főként arról számolnak be, az Oroszország által elfoglalt területekre békét hoztak. Julia Smirnova, a londoni székhelyű Stratégiai Párbeszéd Intézetének (ISD) dezinformációval foglalkozó elemzője arról beszélt, a Déli Front elsődleges célja, hogy az orosz támadást felszabadulásként mutassa be, és a megszállt területeken védelmezőként tekintsenek az orosz erőkre. Ezeket az állításokat hivatott alátámasztani az a videójuk is, amelyben tudósítójuk egy könyvtárból bejelentkezve arról beszél, hogy az ott fellelhető írások nagy részében náci szimbólumok jelennek meg. A felvételeken ugyanakkor ezeknek nyoma sincs, ellenben látni lehet ukrán kortárs írók történelmi eseményekről szóló könyveit.