Demens betegeknél engedélyeznék az eutanáziát Kanadában

Belgium és Hollandia után Kanada is engedélyezné, hogy a demenciával küzdő idős betegek az eutanáziát válasszák. Amennyiben a szenátus elfogadja a nemrégiben benyújtott törvényjavaslatot, a betegnek – miután demenciával diagnosztizálták – írásban kell nyilatkoznia arról, hogy cselekvőképtelensége esetén eutanáziában részesüljön. A nyilatkozatot két tanúnak is alá kell írnia annak megerősítéseként, hogy a beteg nem külső nyomásra kérelmezte a beavatkozást.

Kanadában 2016-ban vezették be az eutanáziáról szóló törvényt, tavaly a legfelsőbb bíróság ugyanakkor kijelentette, alkotmányellenes, hogy a fogyatékossággal élők nem lehetnek jogosultak a beavatkozás kérelmezésére.

Demenciával küzdő betegek esetében már korábban is felmerült a beavatkozás lehetősége, ám a kanadai rendszert számos bírálat érte az elmúlt hónapokban, miután idén két, krónikus betegség miatt munkaképtelen, szegénységben élő nő is beadta kérelmét a beavatkozásra. Egyikőjük, az 51 éves Sophia azután kapott engedélyt az eutanáziára, hogy betegsége miatt nem tudott dolgozni, és idővel egészségi állapotára nézve megfelelő és megfizethető lakást sem tudott találni. A 31 éves Denise szintén életkörülményei miatt látta a megoldást élete kioltásában.

Kritikai hangok

A legutóbbi törvényjavaslat kapcsán kritikusok annak adtak hangot, mi lesz, ha mégis javul a beteg mentális állapota, vagy ráeszmél, mi történik körülötte. A National Review nevű, kéthetente megjelenő amerikai lap másfél évvel ezelőtt arról számolt be, egy holland beteg esetében már úgy hajtották végre a beavatkozást, hogy az illető mégsem akarta azt. A beteget családtagjai fogták le, hogy az orvos be tudja adni neki az élete végét jelentő injekciót. Marinoi Arends az injekció beadása előtt már gyógyszert kevert a beteg italába, ami egyébként szembemegy az eutanázia szabályaival, így az orvos ellen büntetőeljárás indult gyilkosság vádjával. A holland legfelsőbb bíróság azonban elutasította a vádakat. Az esetet követően az eutanáziával kapcsolatos szabályokat is módosították a hollandok, eszerint az orvosok használhatnak nyugtatókat, ha attól tartanak, hogy a beteg zavarttá vagy agresszívvá válik.

Vagy túl korán kell meghalnod, vagy már túl késő és nem halhatsz meg

– vélekedett egy Alzheimer-kórban szenvedő beteg.

Eutanázia Európában

Nem Kanada az egyetlen ország, amely a demenciával küzdők számára elérhetővé tenné az eutanázia lehetőségét: Belgiumban szintén napirenden van az intézkedés, noha végleges döntés ez idáig még nem született, ugyanis a törvénymódosításhoz egyhangú szavazásra van szükség. Míg az Alexander De Croo vezette kormány szorgalmazza az intézkedést, a Kereszténydemokrata és Flamand párt etikai esetekben vétójog lehetőségét sürgeti. A nyugat-európai országban 2002-ben legalizálták az eutanáziát.

Tavaly rekordszintet ért el az eutanáziás esetek száma Hollandiában a Regionális Eutanázia-felülvizsgáló Bizottság (RTE) adatai szerint: összesen 7666 esetet regisztráltak, ami tíz százalékkal volt több, mint 2020-ban.

Többségük rákkal küzdött, de volt köztük 215, időskori demenciával küzdő személy is. Hatan közülük már a betegség előrehaladott stádiumában voltak, azonban korábbi, írásban benyújtott kérelmük alapján megkaphatták az életük végét jelentő beavatkozást. A világon elsőként Hollandiában legalizálták az eutanáziát 2002-ben, végrehajtását azonban szigorú szabályokhoz kötik.

Borítókép: Eutanázia, illusztráció. (Fotó: AFP/Sandrine Marty)