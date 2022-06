Douglas Macgregor, aki 1976 és 2004 között az Egyesült Államok Hadseregében szolgált, a The American Conservative című lapba írt cikket, amelyet a Ma7.sk szemlézett – írja a 888.

Macgregor szerint a nyugati sajtó mindent megtett annak érdekében, hogy az ukrán védelmet sokkal erősebbnek állítsa be, mint amilyen valójában.

Ennek érdekében nem restelltek ugyanazon támadásokról többször is beszámolni, ám akik alaposan megnézték a felvételeket, kiszúrták, hogy mindig ugyanazt a támadást mutatják be. Az ukrán, helyi jellegű ellentámadásokról pedig úgy számoltak be, mintha azok stratégiai manőverek lennének.

Macgregor úgy véli, az orosz hibákat aránytalanul eltúlozták, az ukrán veszteségeket pedig eltorzították vagy figyelmen kívül hagyták.

Ezt egy példával is szemlélteti. Miután az ukrán erők Donbaszban beásták magukat az előre kialakított állásaikba, a nyugati sajtó ezt orosz kudarcként ábrázolta. Ezzel szemben a „harci helyzet” az, hogy a statikus pozícióban, védelmi helyzetben levő katonákat a felderítés megfigyeli és azonosítja. Ezt követően, miután bemérték a pozícióik koordinátáit, légi-, rakéta- vagy tüzérségi csapás által megsemmisítik őket. A védekezésre való berendezkedés végzetes minden szárazföldi erő számára.

Kijev megtépázott légióit csak az Egyesült Államok és szövetségesei epizodikus fegyverinfúziói tartották a terepen; ezek a légiók most nagy számban vesznek oda Washington proxyháborújának köszönhetően. Kijev háborúja Moszkvával elveszett. Az ukrán erőket kivéreztették. A kiképzett utánpótlás nem áll rendelkezésre kellő számban. Az USA és szövetségesei, illetve a NATO szárazföldi erőinek katonai beavatkozásán kívül más nem tudja megváltoztatni ezt a rideg valóságot.

– fogalmaz a szerző.