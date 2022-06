Több mint ötezren élnek bandabűnözésből Svédországban

A Svédországban évről évre növekszik a bandákhoz kapcsolódó bűncselekmények száma. A tömeges és ellenőrizetlen bevándorlásnak köszönhetően pedig a hatóságok egyre több terület felett veszítik el az uralmukat, ahol a migránsbandák veszik át a hatalmat.

Sok bevándorlónak nem elég, hogy egy kevésbé fejlett országból érkeznek Svédországba, és élvezheti az ezzel járó előnyöket. Izgalomra és gyors meggazdagodásra vágynak

– mondja Amir Rostamis kriminológus.

Rostamis példának tekinti magát arra, hogy aki akar, az más életet is választhat. A férfi Iránban született, családjával bevándorlóként került Svédországba, és a bevándorlók által uralt és „érzékeny területnek” minősített Frölunda negyedben nőtt fel, ahol most is él. Elmondása szerint neveltetése tele volt a bűnözővé válás kockázati tényezőivel, de ahelyett, hogy a bűnözés útjára lépett volna, a tanulást választotta.