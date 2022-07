Energiadiktatúra: százezrekre várhat fagyoskodás távfűtött otthonaikban

Nem ez az első intézkedés, amellyel a télre várható gázkrízist próbálják kezelni Európában. Ahogy arról már a V4NA elsőként beszámolt korábban, az Európai Unió olyan terveket készített elő, amellyel energiadiktatúrába taszítaná az embereket. Eszerint 18 foknál nem lehetne melegebbre fűteni a lakásokat télen. Hogy Brüsszel elhitesse az emberekkel, hogy mindez létfontosságú lépés, különböző tanulmányokat is bevetettek, amelyekkel már előre megkísérlik az emberek érzékenyítését.

Az Energy Saving Trust nevű szervezet szerint 18 Celsius-fok az ideális szobahőmérséklet télen. Egy oktató cikkben részletesen elmagyarázza, miként kell úgy használni a termosztátot, hogy minél több energiát spóroljanak meg a háztartások. A zuhanyzás is kritikus pontja az energiapazarlásnak – vélekedik a szervezet, amely szerint négy percnél tovább nem szabad tartania a zuhanyzásnak, mert öt perc már pazarlásnak minősül a tanulmány szerint.

Fotó: V4NA

A fenntartható energiaforrások fejlesztésének elősegítésével foglalkozó Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) egy cikkében azt taglalja, hogy a házakban a folyosókat és a hálószobákat elegendő 15–18 Celsius-fokon tartani. A SEAI megjegyzi, hogy a legtöbb áramot reggel 7–9 óra között és este 17–19 óra között fogyasztják, a villamosenergia-termelés ezekben az időszakokban éri el a csúcspontját – mert az emberek ekkor tartózkodnak otthon. Ezért arra kellene törekedni, hogy inkább ezeken az időszakokon kívül használják az elektromos eszközöket.

Fotó: V4NA

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) osztja az újfajta spórolós trendet, és úgy véli, hogy a 18 fok is megfelelő és kényelmes a lakásban, azon belül is a hálószobában. A Francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség még ennél is alacsonyabbra tette az ideális hőmérsékletet: a hálószobát elég 17 fokig fűteni.

Fotó: V4NA

Egy energiahatékonysággal foglalkozó blog ajánlása szerint pedig a spórolás egy kibírható módja az, ha naponta egy órával kevesebbet fűtenek az emberek, mint korábban. Egy másik ilyen javaslat szerint a főzéshez használt edényeket érdemes kisebbekre cserélni – „ha kisebb az edény, kevesebb a pazarlás”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)