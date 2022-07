„Ha az Északi Áramlat 1 nem jön vissza, jegyrendszer lesz a gázra Európában”

Az ellátási nehézségek borítékolhatók

A súlyos ellátási nehézségek márpedig jóformán borítékolhatók: a Gazprom már tizenkét európai ország felé szegte meg gázszállítási szerződését (ezek közé tartozik az orosz gáz két legnagyobb fogyasztója, Németország és Olaszország), a Baltikum országai, Finnország, Lengyelország és Bulgária felé pedig teljesen le is állította. Iparági szereplők egybehangzóan állítják, hogy baj lesz: Fatih Birol, az OECD Nemzetközi Energiaügynökségének (IEA) ügyvezető igazgatója szerint Európában már most vörös riasztás van, hiszen ha Oroszország októberben elvágja a gázszállítást, Európa még akkor is bajba kerül, ha csodával határos módon kilencven százalékig sikerül feltölteni a tárolókat, és egész nyáron működik az Északi Áramlat. (Előbbi feltétel azért tűnik teljesíthetetlennek, mert a tározók jelenlegi, 62 százalékos uniós feltöltöttségi szintje mellett Európában igen kevés ország tud érdemben betárolni gázt, Bulgária és Horvátország tárolói pedig csak 38 százalékon állnak. Az Északi Áramlat most karbantartás alatt áll, de előtte sem működött teljes kapacitáson.) Hasonló véleményt fogalmazott meg Ben van Beurden Shell-vezér és Brian Gilvary, az Ineos brit vegyipari óriás ügyvezető elnöke, aki szerint erre a télre kimondottan cudarak a kilátások, ami a betárolási célok elérését illeti.

Ha az Északi Áramlat 1 nem jön vissza, elkerülhetetlen, biztos, hogy jegyrendszer lesz a gázra Európában.

Eközben Oroszország, ahová már úton van Kanadából a Gazprom által a portovajai kompresszorállomásról hiányolt gázturbina, kommunikációs tekintetben egyáltalán nem mozdult el a gázszállítások volumenének normalizálása felé. Németország legnagyobb gázimportőre, az Uniper – és sokan mások – hétfőn kapták kézhez a Gazprom levelét arról, hogy a korábban és jelenleg szerződéssértő módon kiesett gázszállítások miatt vis maiorra, azaz kivédhetetlen külső körülményre hivatkoznak, azaz nem ismerik el, hogy ez szerződéssértés lenne, és kötbért sem óhajtanak miatta fizetni. A németek ezt természetesen nem hagyták annyiban, az Uniper hivatalos közleményben jelezte, indokolatlannak tartja ezt, és formálisan visszautasította a vis maiorra való hivatkozást.