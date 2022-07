Lapozó: Megszűnik a kötelező spanyol nyelvű oktatás a katalán iskolákban

Hadiadó bevezetésén gondolkodik Svédország

Svédországban valamennyi parlamenti párt támogatja a honvédelem bővítését, valamint hogy a katonai kiadásokat a nemzeti össztermék (GDP) két százalékára emeljék. Eltérők a vélemények, hogy ennek milyen ütemben kell megvalósulnia. A védelmi miniszter szerint 2028-ra érhető el ez a szint, ugyanakkor olyan óriási összegről van szó, hogy ehhez pluszforrásokat kell bevonni. Peter Hultquist úgy véli, hogy a legtehetősebb rétegek megtehetik, hogy különadót fizessenek a honvédség fejlesztése érdekében. Hozzátette, Svédországban meglehetősen megnövekedett a szakadék a gazdagok és a szegények között.

A legnagyobb ellenzéki párt szerint elfogadhatatlan a további adóemelés. A mérsékeltek szóvivője azt mondta, hogy a svéd nép már most is a világ egyik legadóztatottabb társadalma. „Csak a lusta kormányoknak kell adót emelniük, mert képtelenek rangsorolni” – vélekedett Elisabeth Svantesson. A szóvivő arról is beszélt, hogy az állam úgy is növelhetné bevételeit, ha megnyirbálná a segélyek mértékét, csökkentené az ezekhez kötődő csalások számát és több bevándorlót állítana munkába. Csak a segélyekkel kapcsolatos visszaélések felére csökkentésével az állam tízmilliárd koronát (380 milliárd forintot) takaríthatna meg. A védelmi miniszter az adónem esetleges bevezetése kapcsán azt is ismertette, hogyan képzeli el a svéd haderő fejlesztését. Többek között tovább erősítené a (Kalinyingrádhoz közeli) Gotland szigetének védelmét, kibővített légvédelemmel és nagyobb haderő állomásoztatásával, északon pedig Finnországgal és Norvégiával közösen szilárdítaná tovább a határvédelmet, különleges határvadászegységekkel. Hultquist egy általános haderőnövelést is szükségesnek tart.

Forrás: Svenska Dagbladet

Megszűnik a kötelező spanyol nyelvű oktatás a katalán iskolákban

Pedro Sánchez kormányfő szerdán találkozott Pere Aragonés katalán elnökkel, hogy folytassák a Madrid és Barcelona közötti kapcsolatok javítását célzó párbeszédet. A találkozó utáni sajtótájékoztatón bejelentették: a kormányfő zöld utat adott a katalán parlament által korábban elfogadott nyelvi törvénynek, mely kimondja, hogy mostantól az iskoláknak nem kell kötelezően a tanórák 25 százalékát spanyol nyelven megtartaniuk. Ez azt jelenti, hogy az oktatási központok mostantól szabadon eldönthetik, hogy megtartják-e a spanyolt, vagy kizárólag katalánul tanítanak. Sánchez szerint a megállapodás annak érdekében született meg, hogy népszerűsítsék és erősítsék a régió saját nyelvét, valamint autonómiát biztosítsanak az iskoláknak a nyelvi kérdések döntéshozatalában. A katalán legfelsőbb bíróság többször utasította vissza a nyelvtörvényt, mert az szerintük alkotmányellenes. Sánchez döntésével most megszűnik az akadály az új előírások bevezetése előtt. Emellett a spanyol kormány ígéretet tett arra is, hogy népszerűsíteni fogja Katalóniát és a katalán nyelv használatát az uniós és nemzetközi intézményekben, így például az Európai Parlamentben és az UNESCO-ban is. Megegyeztek továbbá a szenátusra vonatkozó törvények módosításában, hogy a szenátorok a jövőben spanyol helyett katalánul szólalhassanak fel. Felix Bolanos elnökségi miniszter hozzáfűzte: a kormány nyitott arra is, hogy az ország más régióinak – például a baszkoknak és a galíciaiaknak – is megadja ugyanezeket a kedvezményeket, ha azok igényt tartanak rá. A jobboldal élesen kritizálja Sánchez lépését. Úgy vélik, hogy a katalán nyelvtörvény elfogadása csak azért történt meg, hogy a kormányfő a katalánok további támogatásával időt szerezzen magának Spanyolország élén. A Néppárt szerint a spanyol nyelv oktatásból való kiszorításával a kormány beláthatatlan károkat okoz az országnak.

Forrás: 20minutos.es

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)