Így élhet magyar és román harmóniában

Sepsiszentgyörgyön a megyei tanács egy békés, már-már családias esemény. Nem kiabálnak a résztvevők, és gyorsan haladnak a folyamatok. Mindenki éljenzett, amikor kiderült, hogy az egyik képviselőnek a tanács idején gyermeke született. A szavazások is gyorsak, és az eredmények rendszerint ugyanazok: mindenki elfogadja az adott előterjesztést, kérelmet. A tanácselnök, Tamás Sándor rövid kérdésekkel igazgatja az eseményeket. A témák a város és a megye dolgairól szólnak, kórházfelújításról vagy a szociális szféra fejlesztéséről.

A Kovászna megyei tanácsok két nyelven zajlanak: románul és magyarul. A megye etnikumbeli megoszlása nagyjából így néz ki:

74 százalék magyar, 22 százalék román és négy százalék cigány.

Bár jelentős a magyar többség, senki nem akarja kirekeszteni a románokat a döntésfolyamatból, és együttműködésre törekednek a felek. – Ismerjük a múltat, ismerjük a történelmünket, de nem fogunk azon rágódni, hogy mi történt, hanem azon, hogy merre menjünk tovább – mondja lapunknak Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke.

Ha mi partnerként kezeljük a románokat, akkor más ajtók fognak kinyílni Bukarestben

– teszi hozzá a tanácselnök. A magyar többségű Kovászna, Hargita és Maros megye összefogott Brassó megyével, ahol jelentős román túlsúly van. Ezzel létrehoztak egy informális „erdélyi V4-eket”, ami a térségbeli fejlesztésekre vonatkozik. Az ellenségeskedés és etnikumok közötti harcok helyett ezekben a térségekben az együttműködésé a főszerep. Ezt példázza több stratégiai beruházás is.

– Brassó mellett nemrég fejeztek be egy áru- és személyszállításra alkalmas repülőteret, ami ékes példája az együttműködésnek – magyarázza Tamás Sándor. A repülőtér megépítése azonban nem az egyetlen stratégiai fontosságú lépés. A tervek szerint épülni fog egy autópálya is, ami összeköti Moldvát, Székelyföldet, Brassót és Nagyszebent Magyarországgal. A felmérések alapján, ahol repülőtér épül, ott hatvan kilométeres körzetben fellendül a gazdaság, ami lényegében lefedi Kovászna megyét. A sztráda is Sepsiszentgyörgytől nem messze haladna el. A repülőtér és az autópálya felerősítenék egymás hatását, és hatalmas gazdasági és turisztikai potenciált jelentenének a közeli megyéknek. – Rengeteget dolgoztunk, hogy ez az együttműködés létrejöjjön. Ehhez tárgyalnunk kellett, és meghallgattuk a román partnereinket, még a hazai magyar ellenzékkel is egyeztettünk. Meggyőződésünk, hogy a fejlődést csak az összhang tudja garantálni – fogalmaz a tanácselnök.

Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke beszédet mond a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen Sepsiszentgyörgyön 2022. június 4-én.

Fotó: Kátai Edit

Ennek az összhangnak más példái is vannak. Az egyházi pénzek elosztása Kovászna megyében lehetett volna egyoldalú és igazságtalan, ám a megyei tanács máshogy döntött.