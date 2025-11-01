Ünnepélyes keretek között bocsátották vízre az orosz haditengerészet legújabb atommeghajtású tengeralattjáróját – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. A Habarovszk a szeverodvinszki székhelyű Szevmas hajógyárban épült.

Új atom-tengeralattjárót bocsátott vízre Oroszország (Illusztráció, forrás: AFP)

Az ünnepségen jelen volt Andrej Beluszov védelmi miniszter, aki a sikeres projektet méltatta.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a tengeralattjáró építésében, a lelkiismeretes és minőségi munkájáért. A hajónak még egy sor tengeri tesztet kell teljesítenie. Kívánom a legénységnek és a tesztcsapatnak, hogy ezeket sikeresen teljesítsék

– fogalmazott a tárcavezető.

A korszerű tengeralattjárót modern fegyverekkel és különböző célú robotizált eszközökkel szerelték fel. Viktor Kravcsenko admirális, az orosz haditengerészet főparancsnokságának volt vezetője szerint a tengeralattjárót kifejezetten a jövőbeli Poszeidon atomtengeralattjáró-komplexumhoz tervezték.

Szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök a sebesült katonákkal találkozott egy katonai kórházban, ahol bejelentette, hogy Oroszország egy nappal korábban sikeresen tesztelte a Poszeidon pilóta nélküli tengeralattjárót, amely nukleáris energiaellátással rendelkezik. A fejlesztésről az elnök először 2018-ban számolt be. A Poszeidon hagyományos és nukleáris fegyverekkel is felszerelhető, és repülőgép-hordozó csoportokat, partvédelmi erődítményeket és az ellenség infrastruktúráját is képes megsemmisíteni.

Beluszov kiemelte, hogy a tengeralattjáró kulcsfontosságú szerepet játszik Oroszország tengeri határainak és nemzeti érdekeinek védelmében a világtengereken.

Nemrégiben Oroszország egy másik jelentős katonai fejlesztést is bemutatott. A Burevesztnyik egy olyan technológiai kérdést oldott meg, amit eddig senkinek sem sikerült. Az atommeghajtású cirkálórakéta hatótávolsága szinte korlátlan, viszont az eddigi hasonló fejlesztésekkel ellentétben nem bocsát ki sugárzást, így nem szennyezi a területet, amely felett átrepül. Alacsony repülési magassága és a már említett szinte korlátlan hatótávolsága miatt pedig képes váratlan irányból csapást mérni a célpontjára.

Borítókép: Andrej Beluszov orosz védelmi miniszter (Fotó: AFP)