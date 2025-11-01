Erotikus rendezvényre szórja a közpénzt a balliberális lengyel kormány

Lengyelországban a Nemzeti Szabadság Intézet (NIW) és a Nemzeti Kulturális Intézet közösen támogatott egy „Kawal Futra” nevű fesztivált Krakkóban, amelyet a KAFE Kollektíva (Művészeti Kísérleti Formák Egyesülete) szervezett – írja a wPolityce lengyel hírportál. A fesztivál programjában többek között erotikus, posztpornográf jellegű előadások, valamint sztriptíz és BDSM-elemeket tartalmazó produkciók is szerepeltek.

Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Szymon Szereda újságíró a wPolsce24 televízióban részletesen beszámolt az ügyről.

Elmondása szerint a KAFE Kollektíva jelentős állami támogatást kapott a kulturális és nemzeti örökség minisztériumától.

A Nemzeti Kulturális Központ, amely a kulturális miniszter felügyelete alá tartozik, 38 000 zlotyt (kb. 3,4 millió forint) biztosított a Kultúraintervenció 2025 program keretében. Emellett a Nemzeti Szabadság Intézet további 60 000 zlotyt (kb. 5,4 millió forint) juttatott a szervezetnek.

Az eset pikantériáját fokozza, hogy a Nemzeti Szabadság Intézet megpróbál elhatárolódni a botránytól. A wPolsce24 televízió megkeresésére az intézet kommunikációs és elemzési irodája kijelentette, hogy a pályázatok elbírálásánál a program céljaival való összhangot, a tartalmi minőséget és a szervezet tapasztalatait veszik figyelembe. Hangsúlyozták, hogy a KAFE Kollektíva által benyújtott pályázatban nem szerepeltek erotikus vagy posztpornográf tartalmak.

A rendezvények tényleges lefolyásáról szóló információk jelentősen eltérnek attól, amit a projekt értékelése során bemutattak, ezért vizsgálatot indítottunk

– magyarázkodott a NIW.

Az ügy különösen ellentmondásos annak fényében, hogy a Nemzeti Szabadság Intézet az utóbbi időben elnyomó intézkedéseket hozott konzervatív szervezetekkel szemben, tömegesen megvonva tőlük a támogatást az állítólagos átpolitizáltságuk miatt.

Borítókép: Marta Cienkowska lengyel kulturális miniszter (Fotó: NurPhoto via AFP)