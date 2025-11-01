A Bayern München edzője meglepőt húzott, súlyos pofon lett a vége

A Bayern München az idénybeli 14 mérkőzése mindegyikét megnyerte, így várta a Bundesliga szombat esti rangadóját. Az ötödik helyen álló, tavaly bajnoki aranyérmes Bayer Leverkusen ellen a bajorok a bajnokságban és a Német Kupában három éve nem nyertek, így volt miért visszavágni a gyógyszergyáriak vendéglátásakor. Az október végén berobbant Lennart Karl ezúttal is a müncheni kezdőcsapatban kapott helyet, a házi góllövőlista első három helyén álló Harry Kane-t, Luis Díazt és Michael Olise-t azonban meglepő módon a kispadra ültette Vincent Kompany vezetőedző.
Komoly helyzetek nélkül, hazai mezőnyfölénnyel kezdődött a találkozó, így némileg váratlanul egy Bayern-kontrából született meg az első gól. A 25. percben Tom Bischof bal oldali indítása után a pályafutása 250. Bundesliga-találkozóján szereplő Serge Gnabry vezette rá a kapusra a labdát, majd a hálóba lőtt (1-0). Csupán hat perc telt el a következő találatig: Konrad Laimer jobb oldali beadását követően Nicolas Jackson senkitől sem zavartatva fejelte a vendégek kapujába a labdát (2-0). A szenegáli támadó egy lesgólt is szerzett a szünetig, amire a Bayern végül mégis háromgólos előnnyel mehetett, ugyanis a 44. percben a középre passzolt labdát Loic Badé lőtte a saját kapujába (3-0).
A Bayern München a Bayer Leverkusen ellen is hibátlan maradt
A második félidőben visszavett az iramból a Bayern, de így is közelebb állt az újabb gólhoz, mint ellenfele.
A 60. percben Díaz, Kane és Olise egyszerre lépett pályára, ám ezúttal egyikük sem tudott betalálni – igaz, az összecsapás csendesen folydogáló hajrájában nem is volt erre szükségük a hazaiaknak.
A vendégek a teljes mérkőzésen mindössze egyszer találták el a kaput, de az a lövés sem igazán dolgoztatta meg Manuel Neuert.
A százszázalékos mérlegét megőrző Bayern München a sikerével visszaállította az ötpontos előnyét az RB Leipzig előtt, míg a továbbra is 17 pontos Leverkusen maradt a német bajnokság tabellájának ötödik helyén.
Bundesliga, 9. forduló:
- Bayern München–Bayer Leverkusen 3-0 (3-0)
korábban játszották:
- RB Leipzig–VfB Stuttgart 3-1 (1-0)
- FSV Mainz 05–Werder Bremen 1-1 (1-0)
- St. Pauli–Borussia Mönchengladbach 0-4 (0-2)
- 1. FC Heidenheim–Eintracht Frankfurt 1-1 (1-0)
- Union Berlin–SC Freiburg 0-0
- FC Augsburg–Borussia Dortmund 0-1 (0-1)
vasárnap játsszák:
- VfL Wolfsburg–TSG 1899 Hoffenheim 17.30
- 1. FC Köln–Hamburger SV 15.30
