A Bayern München edzője meglepőt húzott, súlyos pofon lett a vége

A Bayern München az idénybeli 14 mérkőzése mindegyikét megnyerte, így várta a Bundesliga szombat esti rangadóját. Az ötödik helyen álló, tavaly bajnoki aranyérmes Bayer Leverkusen ellen a bajorok a bajnokságban és a Német Kupában három éve nem nyertek, így volt miért visszavágni a gyógyszergyáriak vendéglátásakor. Az október végén berobbant Lennart Karl ezúttal is a müncheni kezdőcsapatban kapott helyet, a házi góllövőlista első három helyén álló Harry Kane-t, Luis Díazt és Michael Olise-t azonban meglepő módon a kispadra ültette Vincent Kompany vezetőedző.

A Bayern München elvette a Bayer Leverkusen 2023 májusa óta tartó idegenbeli Bundesliga-veretlenségét (Fotó: AFP/Alexandra Beier)

Komoly helyzetek nélkül, hazai mezőnyfölénnyel kezdődött a találkozó, így némileg váratlanul egy Bayern-kontrából született meg az első gól. A 25. percben Tom Bischof bal oldali indítása után a pályafutása 250. Bundesliga-találkozóján szereplő Serge Gnabry vezette rá a kapusra a labdát, majd a hálóba lőtt (1-0). Csupán hat perc telt el a következő találatig: Konrad Laimer jobb oldali beadását követően Nicolas Jackson senkitől sem zavartatva fejelte a vendégek kapujába a labdát (2-0). A szenegáli támadó egy lesgólt is szerzett a szünetig, amire a Bayern végül mégis háromgólos előnnyel mehetett, ugyanis a 44. percben a középre passzolt labdát Loic Badé lőtte a saját kapujába (3-0).

A Bayern München a Bayer Leverkusen ellen is hibátlan maradt

A második félidőben visszavett az iramból a Bayern, de így is közelebb állt az újabb gólhoz, mint ellenfele.

A 60. percben Díaz, Kane és Olise egyszerre lépett pályára, ám ezúttal egyikük sem tudott betalálni – igaz, az összecsapás csendesen folydogáló hajrájában nem is volt erre szükségük a hazaiaknak.

A vendégek a teljes mérkőzésen mindössze egyszer találták el a kaput, de az a lövés sem igazán dolgoztatta meg Manuel Neuert.

A százszázalékos mérlegét megőrző Bayern München a sikerével visszaállította az ötpontos előnyét az RB Leipzig előtt, míg a továbbra is 17 pontos Leverkusen maradt a német bajnokság tabellájának ötödik helyén.