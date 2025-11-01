Sokkoló kapushiba Gulácsi Péterék rangadóján, Willi Orbán lemaradt a kapott gólnál

Pénteken a Borussia Dortmund 1-0-ra nyert az Augsburg otthonában a Bundesliga-forduló nyitómérkőzésén, így a sárga-feketék az RB Leipzig és a VfB Stuttgart csapatait megelőzve a tabella második helyére léptek fel. A lipcseiek a német bajnokság nyitányán elszenvedett 6-0-s vereség óta nem találtak legyőzőre, a stuttgartiak pedig az előző öt bajnokijuk mindegyikét megnyerték, így Gulácsi Péter és Willi Orbán is fontos összecsapáson léphetett pályára szombat délután. A legutóbbi négy egymás elleni találkozót a Stuttgart nyerte, ami Ole Werner együttesének pluszmotivációt jelenthetett.

Gulácsi Péterhez hasonlóan Willi Orbán is a pályán élte át a Leipzig és a Stuttgart lipcsei Bundesliga-rangadóját (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

A Leipzigben Gulácsi és Orbán is játszott a Stuttgart ellen

A héten Német Kupa-nyolcaddöntőbe jutott csapatok telt házas mérkőzése David Raum veszélyes lövésével indult, de ezután a Stuttgart átvette a kezdeményezést, és

Maximilian Mittelstädt kísérleténél Gulácsinak nagy bravúrt is be kellett mutatnia.

Ez a védés lendületet adott a lipcseieknek, és a félidő folytatásában nekik volt több helyzetük. A 24. percben Alexander Nübel Antonio Nusa lövésénél védett látványosan, majd a vezetést végül egy öngóllal szerezték meg a hazaiak: egy jobb oldali beadás után Jeff Chabot ért a labdába szerencsétlenül a 45. percben (1-0).

A fordulás után nem kellett ennyit várni, és az 53. percben az első gólnál a beadást elkövető 18 éves Yan Diomande ezúttal maga volt eredményes (2-0). A stuttgartiak ezután mezőnyfölénybe kerültek, a 65. percben pedig szépíteni is tudtak: a frissen becserélt Tiago Tomás egy indítás után lesprintelte Orbánt, kicselezte Gulácsit, majd a kapuba lőtt (2-1). Rómulo Cardoso hajrábeli fejese lezárhatta volna a találkozót, de Nübel ekkor még bravúrt mutatott be,

a hosszabbítás első percében viszont a brazil játékos kihasználta a stuttgarti kapus hatalmas hibáját:

elvette tőle a labdát és az üres kapuba gurított (3-1).

A sikerével a Leipzig visszavette a második helyet a Dortmundtól, a Stuttgarttal szemben pedig négypontosra növelte az előnyét.

Schäfer András is végig pályán volt

A délután másik, magyar érdekeltségű Bundesliga-mérkőzésén az Union Berlin a hozzá hasonlóan hektikus teljesítményt nyújtó Freiburgot látta vendégül, amelytől a német élvonalban pályaválasztóként még sosem kapott ki. Schäfer András az idény során harmadszor kezdhetett bajnokin, és a 19. percben örülhetett, hogy a játékvezető a videóbíró segítségével érvénytelenítette a vendégek gólját. A második félidő közepén hasonló eset miatt már inkább bosszús lehetett a magyar válogatott futballista, ugyanis a berlini Andrej Ilics találatát is VAR-ozás után annulálták. Szabályos gól végül nem született, a 0-0-s végeredmény után mindkét együttes a középmezőnyben található.