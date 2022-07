A kommunizmusra emlékeztet Weber gázelosztós javaslata

Weber nehéz télre számít

A Der Tagesspiegel című német lap vasárnapi számában közölt interjúban Weber kiemelte: „nehéz télre kell számítanunk”, mert Putyin várhatóan tovább korlátozza vagy akár teljesen leállítja a földgázszállítást.

Szerinte ezért be kell vezetni a „kötelező érvényű energiaszolidaritást”, a tározókban lévő földgáz „szolidáris” felhasználását, hogy „ne mindenki csak magával törődjön”. Hozzátette, elfogadhatatlan lenne, ha a „szerencsés” tagországok feltöltött tározókkal, mások pedig energiahiánnyal sújtva vágnának neki az őszi-téli időszaknak.

Tóth Máté úgy látja, az Energiaunió szabályozási koncepciója kereteibe illesztve, az Európai Tanács és a Parlament rendelete formájában születne meg az újraelosztási jogszabály, hogy az közvetlen hatállyal rendelkezzen.

Így nemhogy a tagállami implementációra nem kell várni, de a tagállam saját, nemzeti jogszabályaival szemben, akár azok kárára is alkalmazandó lenne. Ezt persze meg fogják előzni a komoly diplomáciai csaták a tanácsban – a parlamentben sajnos kevésbé – de látva a rendes döntéshozatali eljárás (együttdöntés) mind gyakoribb torzítására, ezen belül is a tanácsi döntéshozatal egyhangúságának kikerülésére irányuló brüsszeli tendenciákat, ma már erősen kérdéses, hogy mit lehet megakadályozni jogi eszközökkel, vagyis hogy van-e még fék Brüsszel vonatán.

Emlékezetes az olajembargós kompromisszum felülírása

Az energiajogász szerint emlékezetes és tanulságos továbbá az is, hogy az olajembargó kompromisszumos elfogadtatása után is egyből elkezdte Brüsszel a részletszabályokkal torzítani, aláásni és megkerülni a megszületett kompromisszumos döntést. Mindezek veszélyesen csökkentik a brüsszeli döntéshozatalba vetett bizalmat olyan időkben és olyan döntéseknél, mint a mostaniak, miközben a nemzeti szuverenitást is visszametszik, holott a földgáz-ellátásbiztonság a nemzetállamok feladata és felelőssége, amivel tartoznak az állampolgáraiknak – húzta alá a Mandinernek Tóth Máté.

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)