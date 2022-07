Washington beavatkozik a bolgár kormányalakításba?

Az amerikai célkitűzések érdekében a szófiai amerikai nagykövet, Herro Mustafa múlt pénteken reggelire hívta meg a PP, a GERB, a szocialisták és a kormánypárti Demokratikus Bulgária egy-egy vezető politikusát, ám nem a pártvezetőket, hanem azokat, akiknek a részvételére számítanának a következő kormányban.

Sajtóértesülések szerint a nagykövetnél tartott reggeli célja az volt, hogy egy széles összefogású új, euróatlanti elkötelezettségű kormány felállításáról tárgyaljanak, amelyből kimaradnának a jelenlegi párvezetők,

avagy Kiril Petkov miniszterelnök és helyettese, Aszen Vaszilev, Kornelia Ninova, a szocialisták elnöke, illetve Bojko Boriszov volt miniszterelnök, az ellenzéki GERB vezére. A találkozón a PP képviseletében résztvevő Kalojan Ikonomov a reggeliről állítólag nem is értesítette előre pártjának két vezetőjét. – Kívülről arra akarnak rávenni bennünket, hogy közösen az ellenzéki GERB-bel euroatlanti irányba haladjunk, de ez nem fog összejönni. Nem fogadunk el utasításokat követségektől, bármilyenek is legyenek azok – háborgott Aszen Vaszilev. Sajtóértesülések szerint Kiril Petkov is dühös volt amiatt, hogy a háta mögött szervezkedik az amerikai nagykövetség. A szocialista Kornelia Ninova is a médiából értesült, hogy helyette Krisztián Vigenin vett részt a reggelin.

Borítókép: Kiril Petkov bolgár miniszterelnök a szófiai parlamentben 2022. június 22-én. (Fotó: MTI/EPA/Vaszil Donev)