Kettéosztja a világot Kína és az USA rivalizálása

Amikor Biden elnök 2021-ben hivatalba lépett, egyre hangsúlyosabbá váltak a hszincsiangi emberi jogi kérdésekkel és a Tajvant fenyegető veszélyekkel kapcsolatos, régóta lappangó panaszok.

Bidenék emellett olyan szankciókat vezettek be egyes kínai vállalatokkal szemben, amilyenekre a Mao-korszak kereskedelmi embargója óta nem akadt példa.

Biden a kényszermunkára hivatkozva az idén a Hszincsiang régióból származó, számos nyugati vállalat árubeszerzését érintő importot is betiltotta. Erre Kína állítólag az ország más részeire helyezte át a munkásokat, így biztosítva a kereskedés folytatását a nyugati vállalatokkal.

Kétpólusú világ: újratöltve

Az elmúlt néhány évben a világ a kereskedelmi zavarok egyre súlyosbodó sorozatát éli meg – az USA és Kína közötti kereskedelmi háborút, az ellátási láncnak első körben a pandémiával fellépő zavarait, az ukrajnai háborút és következményeit: a szankciópárbajokat és az exportkorlátozó intézkedéseket.

Miután Kína „zéró covid” stratégiájával hozzájárult a termékhiányhoz, a Biden-adminisztráció felszólított a riválisától való függőség visszaszorítására. Ennek megfelelően az amerikai cégek átalakították ellátási láncaikat: júniusban az Apple Kínából Vietnamba helyezte át az iPad-gyártás egy részét, miközben a cég beszállítói, a Foxconn és a Pegatron azt fontolgatják, hogy Kínából Mexikóba helyezik át az észak-amerikai piacra szánt iPhone-ok gyártását, kihasználva az alacsonyabb munkaerőköltségeket és az USA és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

Mindezek együttes hatása megkérdőjelezte a globalizált gazdaság vízióját. Két globális blokk van újra kialakulóban, amelyet az új jövőképet sugalló, félreérthetetlen amerikai válaszok is alátámasztanak.

Ezzel összefüggésben a szerzők kiemelik egyebek között az egyre gyakrabban elhangzó „friend-shoring” kifejezést (baráti, elvi, értékalapú kereskedelmi-gazdasági-pénzügyi támogatás, amelynek záloga a maximális egymásba vetett bizalom), amelyet az újraformálódó kapcsolatok idején először Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter használt még áprilisban, kicsapva ezzel az asztalra a baráti és ellenséges országok világtérkép-tervezetét. Jól hangzó címke a szabadpiaci demokráciák és a kínai vagy orosz rezsimekhez igazodó országok között megosztott világra.

A globális kapcsolatrendszerek újraformálását jelzi a Biden-kormányzatnak a júniusi G7-találkozón bejelentett, Partnerség a globális infrastruktúráért és beruházásokért elnevezésű kezdeményezése is. Az öt év alatt 600 milliárd dollárnyi beruházást előirányzó kezdeményezés valójában egyfajta nyitánya azon fejlődő országok elcsábításának, amelyeknek Kína már elkezdett udvarolni az Egy övezet, egy út elnevezésű hasonló kezdeményezése keretében.

Napokkal korábban pedig Kína adott otthont a Brazíliát, Oroszországot, Indiát és Dél-Afrikát is tömörítő BRICS-országok éves csúcstalálkozójának, amelyen 13 további ország – köztük Irán, Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Argentína és Kazahsztán – vezetőit is fogadták. Hszi elnök a csúcson a többoldalú együttműködésen alapuló „globális biztonsági közösség” kiépítését szorgalmazta, Irán és Argentína pedig azóta kérelmezte csatlakozását a blokkhoz.

A bipoláris világ képe már a létfontosságú alkatrészek és nyersanyagok terén is megmutatkozik.

Nanocsipekben az USA vezeti a „csip 4” paktumot Japánnal, Tajvannal és esetleg Dél-Koreával a következő generációs technológiák és gyártási kapacitás fejlesztése érdekében. Kína 2020 és 2025 között azonban 1,4 billió dollárt fektet be annak érdekében, hogy önellátóvá váljon a technológiában.

Egy másik égető kérdés az elektromos járművek lítium akkumulátorainak gyártásához szükséges nyersanyagé, a kobalté. A világ készleteinek 70 százalékát a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) termelik ki, Kína ezért az afrikai ország politikájában is érvényesítette befolyását, illetve sikeresen lobbizott a bányászrégiók felett diszponáló politikusoknál.

Ennek eredményeként 2020-ra a KDK 19 kobalttermelő bányája közül 15-nek már kínai cégek voltak a tulajdonosai vagy részvényesei. Ám miközben Kína kobaltkészleteket halmoz fel, az USA alternatívákat keres. A GM fejleszti az Ultium akkumulátorcelláját, amely 70 százalékkal kevesebb kobaltot igényel, mint a mai akkumulátorok, míg az Oak Ridge National Laboratory már teljesen kobaltmentes eszköz fejlesztésén dolgozik.

Nem kell félni, nem fog fájni?

Mivel az USA és Kína kapcsolatait az 1972-es hídépítés után 2022-re a falak építése jellemzi, az országok egyre inkább kénytelenek lesznek besorolni valamelyik nagyhatalom mögé, a vállalatoknak pedig ehhez igazodva kell tervezniük – vélik a szerzők. Sodhi és Tang úgy látja, azoknak a cégeknek, amelyek mindkét blokkban kereskedni kívánnak, „divízionálódniuk” kell, azaz párhuzamos működtetésben kell gondolkodniuk.

A kínai fogyasztókat kiszolgálni kívánó amerikai vállalatoknak ugyanakkor továbbra is Kínában vagy a blokk más országaiban kell majd gyártaniuk, míg a kínai vállalatoknak fordítva kell majd ugyanezt tenniük. A cikk szerzői felhívják a figyelmet arra is, hogy a világszerte terjeszkedő kínai vállalatok az Egyesült Államokban is gyors tempóban vásárolnak fel mezőgazdasági területeket és agrárvállalatokat.

Bár az új ellátási láncok szinte biztosan növelni fogják a nyugati fogyasztók költségeit, és visszafogják Kína növekedését, ennek előnyei is lesznek. Az ellátási láncok ellenállóbbak lesznek a jövőbeni válságokkal szemben, és átláthatóbbak is, míg a szállítás (és a kínai szénre való támaszkodás) csökkenésével a szén-dioxid-kibocsátás is mérséklődhet. Mindez hozzájárulhat az ENSZ környezeti és társadalmi fenntarthatóságra vonatkozó fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez – írják.

A cikkírók szerint a kobalt és a nanocsipek példája azt is mutatja, hogy az USA és Kína közötti versengés hogyan ösztönzi az innovációt. Úgy vélik, a globális kereskedelem az új globális rendszerben is növekedni fog, mivel az országok függnek egymástól, még akkor is, ha a kereskedelmi kapcsolatok változnak.

„Az egyensúly megtalálása minden bizonnyal időbe telik majd. A Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak évekbe telt, mire rájöttek, hogyan tudnak egymás mellett létezni anélkül, hogy közvetlen katonai konfliktusba keverednének. Mindenesetre azok a vállalkozások fognak boldogulni ebben az új környezetben, amelyek egy megosztott világra terveznek, megosztott ellátási láncokkal”

– vélekednek az Asia Times szerzői. Megjegyzik, szerintük a tajvani válság valószínűleg nem vezet közvetlen katonai konfliktushoz, inkább egy olyan tendenciát erősít meg, amely már legalább egy évtizede egyre nagyobb lendületet vesz.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)