Kriptoparadicsomot csinálnának a Csatorna-szigetekből

Az utóbbi időben Dubaj is beszállt az egyre engedékenyebb szabályokat biztosító versenybe, nem csoda, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance is igyekszik növelni jelenlétét a területen. A Binance egyébként, bár létrehozott helyi leányvállalatokat, mint a Binance.US – melynek egykori vezérigazgatója, Catharine Coley több mint egy éve, lemondása óta nem adott életjelet magáról –, a kereskedelem oroszlánrészét adó Binance Global egyetlen országban sincsen bejegyezve jogi személyként.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a hatóságok tehetetlenek lennének ezen vállalkozásokkal szemben, mint azt a Tornado Cash szankciós listára történő helyezése is jelez, ahogy a hongkongi hátterű Tether sem kerülhette el az amerikai hatóságok által kiszabott bírságokat. Ennek ellenére az iparág működésének alapvető fontosságú eleme a különböző offshore joghatóságokhoz való hozzáférés. Az offshore cég előnyei az alapítók számára nyilvánvalóak, hiszen lehetővé teszik a felelősségre vonás elkerülését akár nyilvánvaló csalások esetén is, miközben a rendkívül lassan ébredő amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet az utóbbi időben jelezte, hogy a bennfentes kereskedelem kriptókkal is bűncselekmény, valamint azt is, hogy

számos kriptozseton valójában értékpapírnak számít a köré épített technológiai zsargonnal terhelt ködösítés ellenére is.

Mindenesetre a Csatorna-szigetek a kedvező adótörvényeknek köszönhetően egyre több kripto-, blokklánc- és fintech cégnek nyújtanak otthont, mint amilyen például a hárommilliárd dollárnyi tőkét kezelő CoinShares, mely Jersey-ben jegyezte be székhelyét. Guernsey pénzügyi vezetője pedig az amerikai kriptoközpont szerepét betölteni kívánó Miamiba utazott nemrég – olvasható a Világgazdaság cikkében.