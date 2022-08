Lesújtó orosz különvélemény a haderőről

Meglepő értékelést adott az ukrán haderőről is, megjegyezve, hogy „gyorsan tanulnak”, „tehetséges harcosok” és „jól felszereltek”. Javukra írta még, hogy Ukrajnában teljes mozgósítást rendeltek el, így bőven van utánpótlásuk, míg az oroszok csak nehezen tudják pótolni a veszteségeiket. Ezek fényében elképzelhetőnek tartotta, hogy a nyár végére a helyzet a fronton „drámai” lesz, és a koreai háborúhoz hasonlóan a harcok befagynak, nem lesznek képesek tovább előrenyomulni.

Annak a lehetőségét pedig kizárta, hogy nukleáris fegyvert vessenek be.

A hivatalos orosz narratívából kibeszélő interjút a nemzetközi média is felkapta, de joggal merül fel a kérdés, hogy ha Moszkva tényleg olyan szigorúan ellenőrzi a médiateret, hogyan jelenhetett meg egy ilyen írás. Erre magyarázat lehet, hogy a cikk eredetileg egy meglehetősen szűk körben olvasott szakportálon jelent meg, azaz nem a nagyközönségnek szánhatták. Elképzelhető az is, hogy Ruszlan Pukov azoknak a moszkvai héjáknak a „hangja”, akik a háború kiszélesítését, például az általános sorozás elrendelését sürgetik. De akadtak olyanok is, akik megkérdőjelezték az interjúalany szakértelmét.

Borítókép: Az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság miliciájának egyik tankja áll egy súlyosan megrongálódott lakóépület elõtt az orosz erõk ellenõrzése alatt álló délkelet-ukrajnai Mariupolban 2022. május 4-én. (Fotó: MTI/AP/Alexei Alexandrov)