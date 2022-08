Zúgolódnak az osztrák politikusok, szerintük a szankciós politika megbukott

– Folyamatosan meg kellene vizsgálni az Oroszország elleni szankciók hatékonyságát – jelentette ki egy interjúban Thomas Stelzer (ÖVP) felső-ausztriai kormányzó. A politikus szerint Ausztria már most is nehéz helyzetben van, ezért nyilvánvaló, hogy a szankciókat újra kell gondolni. Stelzer leszögezte, hogy támogatja a büntetőintézkedéseket, de figyelembe kell venni időnként a hatásaikat is – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Minket itt helyben megválasztottak és kijelöltek a feladatokra, hogy gondoskodjunk a lakosságunkról

– emelte ki a kormányzó.