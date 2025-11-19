Oscar-díjas színész üzent Trumpnak: meg kell menteni New Yorkot!

Az X-en közzétett videóban Voight azt mondta, Mamdani „lerombolja a várost, ami soha nem alszik”, figyelmeztetve, hogy New York „egy tiltott, sötét hellyé fog válni”.

Ez a polgármester el fogja pusztítani ezt a várost [...] Kötelességünk megvédeni jogunkat a magánszféránkért, üzleteinkért, tulajdonunkért, amikért mindannyian keményen megdolgoztunk – és ennek a 35 éves polgármesternek nincs joga szocialista szabályokat diktálni egy olyan városnak, amelyet keményen dolgozó amerikaiak a legmagasabb elvek szerint, téglából és kőből építettek. Ezt meg kell állítani, és a polgármesterségét azonnal fel kell függeszteni.

Voight kijelentése során arra biztatta a helyi lakosokat, hogy álljanak ellen a megválasztott polgármesternek, akit többször is a város alapvető értékeinek fenyegetéseként jellemzett.