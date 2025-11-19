Az Oscar-díjas Jon Voight egy videóüzenetben azzal vádolta a frissen megválasztott New York-i polgármestert, Zohran Mamdanit, hogy súlyos fenyegetést jelent az ország legnagyobb városának jövőjére, és figyelmeztetett, hogy csak Donald Trump elnök tud „véget vetni ennek a rémálomnak” – írja a New York Post.
Oscar-díjas színész üzent Trumpnak: meg kell menteni New Yorkot!
Jon Voight nyíltan bírálta a New York-i polgármester-választás győztesét, Zohran Mamdanit, és arra figyelmeztetett, hogy a város jövője veszélybe került. A színész szerint csak Donald Trump képes megállítani a „rémséget”, amit Mamdani képvisel New Yorkban.
Mamdani november 4-én nyerte meg a New York-i polgármester-választást, legyőzve a független jelölt Andrew Cuomót és a republikánus Curtis Sliwát.
Az X-en közzétett videóban Voight azt mondta, Mamdani „lerombolja a várost, ami soha nem alszik”, figyelmeztetve, hogy New York „egy tiltott, sötét hellyé fog válni”.
Ez a polgármester el fogja pusztítani ezt a várost [...] Kötelességünk megvédeni jogunkat a magánszféránkért, üzleteinkért, tulajdonunkért, amikért mindannyian keményen megdolgoztunk – és ennek a 35 éves polgármesternek nincs joga szocialista szabályokat diktálni egy olyan városnak, amelyet keményen dolgozó amerikaiak a legmagasabb elvek szerint, téglából és kőből építettek. Ezt meg kell állítani, és a polgármesterségét azonnal fel kell függeszteni.
Voight kijelentése során arra biztatta a helyi lakosokat, hogy álljanak ellen a megválasztott polgármesternek, akit többször is a város alapvető értékeinek fenyegetéseként jellemzett.
Ti, a legnagyszerűbb város, New York lakói, veszélyben vagytok, hogy elveszítitek a várost ennek a kommunista bolondnak köszönhetően
– mondta. Hozzátette, hogy az amerikaiak „bizalmat helyeztek az Egyesült Államok elnökébe, Donald J. Trumpba. Ő, és csak ő tudja megállítani ezt a rémálmot, mivel ez a polgármester, Mamdani, megpróbálja elpusztítani New York gazdagságát és szocialista szemétté változtatni a várost. Ez legyen figyelmeztetés az embereknek” – zárta gondolatait.
Borítókép: Jon Voight Trumphoz fordult segítségért (Fotó: AFP)
