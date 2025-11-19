Donald TrumpNew YorkJon Voight

Oscar-díjas színész üzent Trumpnak: meg kell menteni New Yorkot!

Jon Voight nyíltan bírálta a New York-i polgármester-választás győztesét, Zohran Mamdanit, és arra figyelmeztetett, hogy a város jövője veszélybe került. A színész szerint csak Donald Trump képes megállítani a „rémséget”, amit Mamdani képvisel New Yorkban.

András János
2025. 11. 19. 16:58
Jon Voight Trumphoz fordult segítségért
Jon Voight Trumphoz fordult segítségért Fotó: SCOTT OLSON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Oscar-díjas Jon Voight egy videóüzenetben azzal vádolta a frissen megválasztott New York-i polgármestert, Zohran Mamdanit, hogy súlyos fenyegetést jelent az ország legnagyobb városának jövőjére, és figyelmeztetett, hogy csak Donald Trump elnök tud „véget vetni ennek a rémálomnak” – írja a New York Post.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 17: New York City Mayor-elect Zohran Mamdani speaks with members of the media after handing out food at Part of the Solution (POTS) on November 17, 2025 in the Fordham neighborhood of the Bronx borough in New York City. Mamdani along with Councilmember Oswald Feliz, helped distribute free hot meals to Bronx residents and spoke afterwards about how his upcoming administration plans to help alleviate food insecurity and the importance of food banks and mutual aid groups. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A frissen megválasztott New York-i polgármester, Zohran Mamdani. Fotó: Getty Images North America/Michael M. Santiago

Mamdani november 4-én nyerte meg a New York-i polgármester-választást, legyőzve a független jelölt Andrew Cuomót és a republikánus Curtis Sliwát.

Az X-en közzétett videóban Voight azt mondta, Mamdani „lerombolja a várost, ami soha nem alszik”, figyelmeztetve, hogy New York „egy tiltott, sötét hellyé fog válni”.

Ez a polgármester el fogja pusztítani ezt a várost [...] Kötelességünk megvédeni jogunkat a magánszféránkért, üzleteinkért, tulajdonunkért, amikért mindannyian keményen megdolgoztunk – és ennek a 35 éves polgármesternek nincs joga szocialista szabályokat diktálni egy olyan városnak, amelyet keményen dolgozó amerikaiak a legmagasabb elvek szerint, téglából és kőből építettek. Ezt meg kell állítani, és a polgármesterségét azonnal fel kell függeszteni.

Voight kijelentése során arra biztatta a helyi lakosokat, hogy álljanak ellen a megválasztott polgármesternek, akit többször is a város alapvető értékeinek fenyegetéseként jellemzett. 

Ti, a legnagyszerűbb város, New York lakói, veszélyben vagytok, hogy elveszítitek a várost ennek a kommunista bolondnak köszönhetően

– mondta. Hozzátette, hogy az amerikaiak „bizalmat helyeztek az Egyesült Államok elnökébe, Donald J. Trumpba. Ő, és csak ő tudja megállítani ezt a rémálmot, mivel ez a polgármester, Mamdani, megpróbálja elpusztítani New York gazdagságát és szocialista szemétté változtatni a várost. Ez legyen figyelmeztetés az embereknek” – zárta gondolatait.

Borítókép: Jon Voight Trumphoz fordult segítségért (Fotó: AFP)

