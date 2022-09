Elhalasztják az ukrán választásokat

Nem különítettek el forrásokat az esedékes parlamenti választásokra – derült ki a 2023-as költségvetési tervezetből, amelyet a Miniszteri Kabinet már elfogadott, és a parlament elé terjesztett.

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter egy interjúban a döntést azzal indokolta, hogy számításaik szerint 2023-ban még hadiállapot lesz Ukrajnában, így lehetetlen lenne a választások lebonyolítása.

Hozzátette azonban, hogy amennyiben a helyzet mégis változik, a törvények lehetővé teszik, hogy pénzt csoportosítsanak át. Az eredeti tervek szerint 2023. október 29-én tartottak volna parlamenti választásokat.

A voksolás megrendezése nemcsak jogilag, de logisztikailag is súlyos nehézségekbe ütközne, ami a legitimációját is megkérdőjelezné. Nem világos például, hogy mi történne azokkal a szavazókkal, akik jelenleg az oroszok által megszállt területeken élnek. Kérdéses az is, hogyan adnák le szavazataikat azok a milliók, akik külföldre menekültek a háború elől, vagy a katonák, akik a fronton harcolnak. Mivel jelenleg úgy tűnik, hogy ezek a problémák aligha oldódnak meg egyhamar, teljesen bizonytalan, hogy az ukránok mikor járulhatnak legközelebb az urnák elé.

Ráadásul Ukrajnában az ellenzék lényegében megsemmisült, miután Volodimir Zelenszkij májusban aláírta a törvényt, amely betiltja az „oroszbarát pártokat”.

A lépést azzal indokolta, hogy ezek „oroszbarát politikát folytatnak, Moszkvához kötődnek, ukránellenes propagandát folytatnak, vagy próbálják destabilizálni a politikai helyzetet”. Háborús helyzetben a kollaboránsok persze súlyos veszélyt jelentenek, bírálói szerint ezzel mégis leépítette a demokráciát. A döntéssel mindenesetre 11 alakulatot lehetetlenítettek el, köztük a 2019-es választásokon 43 mandátumot szerző második legerősebb tömörülést, az Ellenzéki Platformot. Habár a párt egyébként elítélte az orosz agressziót, a moszkvai kötödés azért tagadhatatlan, vezetőjük például az a Viktor Medvedcsuk, akinek lányának keresztapja Vlagyimir Putyin orosz elnök. A politikust egyébként azóta az ukránok letartóztatták, állítólag az oroszok nem kértek a fogolycseréből. Hasonló sorsra jutott a Miénk nevű párt is, aminek élén az a Jevgenyij Murajev állt, akit a britek szerint az oroszok az új kijevi bábkormány élére szántak.

Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott kép az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által õrizetbe vett, megbilincselt kezû Viktor Medvedcsuk ukrán politikus. Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivata

Hogy ezek után milyenek a politikai erőviszonyok Ukrajnában, azt megbecsülni is nehéz, ugyanis a háború kirobbanása óta lényegében nem készítenek közvélemény-kutatásokat. A legutóbbi, márciusban közzétett felmérés szerint az ukrán elnök pártja, a kormányzó Nép Szolgája a legnépszerűbb 52 százalékkal, miközben februárban még a 20 százalékot sem érték el. Ami az elnökválasztást illeti, Volodimir Zelenszkij mandátuma elvileg 2024-ben ér véget.