Ukrajnában végleg megszabadulnának az oroszbarát ellenzéktől

A háború befejezése után azonnal előre hozott parlamenti és helyhatósági választásokat sürget Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter. No nem annyira a demokrácia iránti elkötelezettsége miatt, hanem hogy „végre végleg leszámoljanak az oroszbarát erőkkel”. Már ha még maradtak ilyenek. Olekszij Reznyikov szerint Moszkva ugyanis óriási hibát követett el azzal, hogy a többségében orosz ajkú városokat porig bombázta, mert ettől még az egyébként oroszbarát lakosság is ellenük fordult. Vagy elmenekült; ugyan kevesebb szó esik róla, de az elvándorlás nem csak nyugati irányú, az ENSZ adatai szerint már majd 728 ezren kerestek menedéket Oroszországban. Ukrajnában most amúgy sem veri senki nagydobra, ha esetleg Vlagyimir Putyinnal ért egyet, a kollaboránsok tizenöt év, sőt akár életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak, de olyanra is akadt példa, hogy az árulót mindenféle tárgyalás nélkül kivégezték.