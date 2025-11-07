Rendkívüli

Karácsony Gergely már megint arról siránkozik, hogy egész Budapest a szakadék szélén retteg, mert a gonosz kormány merészeli beszedni a fővárostól a szolidaritási hozzájárulást.

Haraszti Gyula
Karácsony Gergely 2025. 11. 07.
Karácsony Gergely már megint arról siránkozik, hogy egész Budapest a szakadék szélén retteg, mert a gonosz kormány merészeli beszedni a fővárostól a szolidaritási hozzájárulást. Ismét elkezdte a zsarolást, és azzal riogat, hogy a kabinet miatt nem tudják majd kifizetni a béreket a fővárosi dolgozóknak és leállhat a közösségi közlekedés. Az újabb farizeus akciójához ezúttal egy sajtótájékoztatóra elhívta segéderőnek az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökét is, aki sztrájkokat helyezett kilátásba, ha a dolgozók nem kapják meg a fizetésüket. Szerencsére az érdekvédő szervezet elnökében, Naszályi Gáborban volt annyi becsület, hogy kijelentette: nem akarnak politikai csaták résztvevői vagy elszenvedői lenni, egy dolog érdekli őket, hogy megmaradjanak a munkahelyek, kapjanak fizetést és működjön Budapest. Ezzel gyakorlatilag arra utalt, hogy nem feltétlenül a kormány elvonásai okozzák azt a szakadékot, amelybe a főváros az elmúlt hat év alatt belezuhant.

Nyilván ő is tisztában van a tényekkel és tudja, hogy Budapest legfontosabb jövedelmi forrása, az iparűzési adóból származó bevétel Karácsony Gergely főpolgármesteri hivatali ideje alatt 85 százalékkal nőtt, vagyis közel duplájára emelkedett. A főpolgármesteri ciklusa alatt Karácsony Gergely és az általa kinevezett Gyurcsány-közeli vezetők közel 1100 milliárd forint iparűzésiadó-bevétellel gazdálkodhattak csak 2024-ig, mégis a csőd szélére került a főváros. A főpolgármester tehát ahelyett, hogy megpróbálta volna jó gazda módjára beosztani a minden eddiginél vaskosabb adóbevételeket, odáig jutott, hogy a bírósághoz rohangál, mondván, az államtól érkező támogatást meghaladja a szolidaritási hozzájárulás mértéke, ezért nem hajlandó a rá kiszabott összeget átadni a szegényebb települések megsegítésére. Ezzel kapcsolatosan ráadásul a tegnapi sajtótájékoztatóján hazudott is egy jókorát. Azt állítja, hogy a Kúria legutóbbi döntése szerint a szolidaritási hozzájárulás összegét a fővárosnak nem kell befizetni, sőt az visszajár nekik visszamenőleg 2023-ig. A valóságban azonban a bíróság csak a pénz beszedésének módjáról döntött. Szó nincs tehát arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a fővárosnak az eddig beszedett hozzájárulás visszajárna.

A főpolgármester a tegnapi sajtótájékoztatóján bejelentette, október végén a fővárosi önkormányzat bankszámláján kevesebb mint hétmilliárd forint volt. Azt is állította, hogy ha az év hátralévő mindkét hónapjának végén inkasszálnak és nem kapják meg a várt uniós támogatásokat, akkor több mint 36 milliárd mínuszban lesz a büdzsé, így előfordulhat, hogy a béreket sem tudják kifizetni. Arra azonban nem tért ki, hogyan jutott el a főváros vezetése az elmúlt hat évben a Tarlós István által a kasszában hagyott több mint 200 milliárdos pozitívumtól a teljes csődig, inkább a közösségi közlekedés finanszírozásának nehézségeiről beszélt, meg az új trolibuszok költségeiről és a kormány „főváros elleni hadjáratáról”.

Nem beszélt arról, hogyan jutott el a nemzet fővárosa 200 milliárd forintnyi tartaléktól több mint ezermilliárdnyi iparűzésiadó-bevételek mellett a több mint harmincmilliárdos hiányig. Aki egy magáncégnél így gazdálkodik, úgy rúgják ki a forgóajtón, hogy a lába sem éri a földet. Nem véletlen, hogy ezek után a közgyűlés megszavazta a Fidesz–KDNP javaslatát, hogy külsős szakértőkkel vizsgálják meg Budapest balliberális vezetésének gazdálkodását. Jogosan merülhet fel ugyanis a gyanú, hogy Karácsony nemcsak totálisan alkalmatlan a feladatára, de közre is működik abban, hogy talicskával hordják ki a kasszából a pénzt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

