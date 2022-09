Előnyére fordíthatná Varsó a migrációt

Lengyelország 1989 óta hatalmas változáson esett át. Harminc év alatt a világ második legnagyobb gazdasági növekedését érte el, de nagy árat fizetett ezért. Szétesett a társadalmi szolidaritás, teret nyert az egoizmus

– állapítja meg cikkében a szerző, Rafal A. Ziemkiewicz.

A társadalom egy része nem vállalja a gyermekvállalással járó nehézségeket, akik pedig igen, azok közül sokan már gazdagabb országok számára nevelnek gyermekeket. Az európai uniós csatlakozás egyfajta csereüzlet volt: „pénzt kapunk emberekért” – írja. Csupán Nagy-Britanniában 1,3 millió lengyel élt a kivándorlás tetőzésekor (Lengyelország lakossága 38 millió), akik valamennyi ott élő etnikum között a legmagasabb születésszámmal rendelkeznek, megelőzve a pakisztáni vagy közel-keleti bevándorlókat is. Nem valószínű, hogy gyerekeik valaha is visszatérnének őseik földjére. Lengyelországban pedig nem születnek olyan számban gyermekek, hogy pótolni tudják a kieső generációkat. Nem csupán a kivándorlók nagy száma, hanem főként azok életkori és társadalmi összetétele miatt.

A gazdasági növekedés és a gyermektelenség közötti összefüggés következménye, hogy a mai Lengyelországban többek között mintegy hárommillió ukrán bevándorló él.

Az ukránok és belaruszok már az orosz–ukrán háború előtt is ott voltak, rajtuk kívül jelentős számban élnek vietnamiak, pakisztániak, indiaiak és Fülöp-szigetekiek is az országban, akik gyakran maguk után hozzák feleségüket és gyermekeiket is. A regisztrált munkanélküliek aránya öt százalék alá süllyedt, de a valóságban ez – figyelembe véve a fekete foglalkoztatást – inkább két-három százalék között lehet. Ez már gyakorlatilag munkaerőhiányt jelent, sok ágazatban és az ország sok területén hiányoznak a munkáskezek.

Bevándorlás nélkül Lengyelország ebben a helyzetben nem tud megfelelően működni és fejlődni. A kérdés az, milyen módon kellene ezt megszervezni és ellenőrizni, hogy el lehessen kerülni a Nyugat-Európában látható következményeket, valamint az, hogyan lehetne a folyamatot a lehető legelőnyösebbé tenni az ország számára

– írja a szerző. A nyugat-európai utcai bűnözés, bandaháborúk, a lepusztult migránsgettók képei elfedik azt a tényt, hogy vannak államok, melyek a bevándorlásnak köszönhetik felvirágzásukat. Elsőre nyilvánvalóan mindenki az Egyesült Államokra gondol, de vannak más példák is: ilyen az Egyesült Arab Emírségek, ahol a mintegy másfél millió őslakos mellett kilencmillió vendégmunkás él. Ők sokfelől érkeztek, kivéve a muzulmán országokat, mert onnan az emírségek következetesen nem enged be senkit a gazdagokon kívül.