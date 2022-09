Joe Biden nem fedte fel, mi történik, ha atomfegyvert vetnek be

A vegyi vagy nukleáris fegyverek bevetése Ukrajnában teljesen megváltoztatná a háború képét, jobban, mint a II. világháború óta bármi – figyelmeztetett Joe Biden a CBS amerikai televíziónak adott interjújában. – Ne tedd! Ne tedd! Ne tedd! – válaszolta az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy mit mondana a sarokba szorított Vlagyimir Putyinnak, ha ilyen tömegpusztító fegyverek bevetését fontolgatná. Arra viszont nem adott egyértelmű választ, hogy ha mégis megtörténne, mi lenne az Egyesült Államok reakciója.

Gondolja, hogy elárulnám, ha pontosan tudnám, mi lenne? Nem fogom elárulni. Csak annyit, hogy nagyon súlyos következményei lennének. Páriák lennének a világban, jobban, mint eddig valaha. És attól függően, hogy mit tettek, döntenénk el, hogy milyen választ adunk

– kerülte meg a kérdést.

Moszkva eddig határozottan kizárta, hogy nukleáris fegyvert vessenek be Ukrajnában, és a nyugati szakértők többsége is egyetért abban, hogy az oroszok nem kockáztatnának meg ilyen eszkalációt. Az észak-keleti sikeres ukrán ellentámadás, az orosz területeket ért csapások árnyékában azonban erősödnek azok a hangok, amelyek szerint mégis sor kerülhet tömegpusztító fegyverek bevetésére. – A körülményeket figyelembe véve az orosz taktikai atomfegyverek bevetésének közvetlen fenyegetése áll fenn – figyelmeztettek nemrégiben az ukránok is.