Kétharmados többséget szerezhet az olasz jobboldal

A listás szavazáson akár az 50 százalékot is elérheti a jobboldal, ez a mandátumok közel 60 százalékát jelentené. Ha pedig olyan a közhangulat, hogy a szavazatok ilyen nagy arányát kapja meg egy választási szövetség, akkor általában az egyéni mandátumok terén is tarolni szokott. Vagyis elképzelhető, hogy a jobboldal a kétharmados többséget is megszerzi