Megtagadta a volt ISIS-feleségek hazatérését Párizs

A hazatérési kérelmek felülvizsgálatára kötelezte az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Párizst, miután a francia hatóságok biztonsági kockázatokra hivatkozva elutasították egy 31 és egy 33 éves nő kérelmét, akik 2014-ben és 2015-ben hagyták hátra Franciaországot, hogy az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezethez csatlakozzanak. Egyikőjük a szervezet fellegvárában, a szíriai Rakkában élt, a másik nő pedig az iraki Moszulban.

Párizs azzal érvelt a kérelmek elutasítása mellett, hogy a Szíriában és Irakban bűncselekményeket elkövető francia állampolgároknak a helyi igazságszolgáltatással kell szembenézniük.

Az EJEB viszont azt állítja, a két nőtől megtagadták annak jogát, hogy olyan országba lépjenek be, amelynek az állampolgárai. A testülethez a két nő szülei fordultak segítségért, akik arra hivatkoztak, hogy az észak-szíriai menekülttáborokban – többek közt azokban, amelyben lányaikat is fogva tartják – fertőző betegségek terjednek, és az alultápláltság veszélyének vannak kitéve az emberek. Az EJEB közölte, a francia kormány nem tehető felelőssé a szíriai táborokban uralkodó körülményekért, ettől függetlenül a kérelmek felülvizsgálata továbbra is fennáll.