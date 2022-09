Most az emberek tányérjába nyúlna bele Brüsszel

Amióta az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2021 júniusában három rovart emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánított, egyre több szervezet és médium kezdte el propagálni, hogy milyen előnyei lennének, ha hús helyett rovaralapú étrendet követnének az európai polgárok. A rovarevés támogatását az Európai Unió annyira komolyan vette, hogy szorosan együttműködik a The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) nonprofit szervezettel is, amely a rovartenyésztési ágazat érdekeit képviseli. Saját bevallásuk szerint „a fő küldetésük, hogy az európai intézményekkel folytatott folyamatos párbeszéd révén elősegítsék a rovarok szélesebb körű felhasználását mint alternatív és új, emberi fogyasztásra és az állati takarmányozásra alkalmas fehérjeforrást”.

A szervezet az utóbbi évben több publikációt is közzétett arról, hogy milyen előnyökkel járna, ha az élelmiszeripar rohamléptekben elkezdene átállni a rovaralapú takarmányozásra, az európaiak pedig, lemondva a húsról, rovaralapú étrendre térnének át. Az IPIFF honlapján található ismertető szerint a rovarok sok olyan tápanyagot tartalmaznak, amelyek fontosak az emberi szervezetnek: különösen gazdagok fehérjében, és esszenciális aminosavakat, zsírsavakat, vitaminokat illetve ásványi anyagokat is tartalmaznak.

Az ehető rovaroknak kiegyensúlyozott tápanyagtartalmuk van, ezért megfelelnek az emberi táplálkozási szükségleteknek

– állítja a szervezet.

Kiemelik, hogy a rovarok már világszerte mintegy 2,5 milliárd ember táplálkozásának alapelemei, azonban az elfelejtik megemlíteni, hogy a világ egyes nagy népességű területein, többek között Indiában vagy Afrikában a rovarok evésének hagyománya van. Az IPIFF ugyanakkor kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy rövidesen a nyugati társadalmak étrendjének széles körben elfogadott összetevőjévé válnak majd a rovarok.

Azonban nem az egészséges életmód az egyetlen propagálható előnye az új élelmiszereknek, hanem az, hogy a rovarok felneveléséhez sokkal kevesebb energia és takarmány szükséges. Jelenleg egy kilogramm marhahús előállításához 15 500 liter vízre, 20 kilogramm takarmányra és 250 négyzetméter területre van szükség, míg egy kiló emberi fogyasztásra alkalmas rovarhoz mindössze 5 liter vizet, 1,7 kg takarmányt és 3,6 négyzetméter területet használnak fel.