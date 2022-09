Partikkal ünneplik az abortuszt, ami lassan divattá válik egyes helyeken

Egyre több országban válik divattá az abortusz, ahogy a balliberális mainstream megpróbálja elbagatellizálni a nem kívánt terhesség megszakítását. Ez a folyamat mostanra elérte azt a pontot, ahol az abortuszpártiak szó szerint partikat rendeznek, amikor úgy döntenek, hogy véget vetnek gyermekük életének, amikor az még az anyaméhben van – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A filmes és publicista Franzis Kabisch – aki queer és feminista is egyben – egy népszerű magazinban kendőzetlenül beszélt az élményeiről. Úgy véli, hogy az abortusz körüli kérdést inkább pozitív fényben kellene feltüntetni, mert a világ túlzottan negatívan áll hozzá. „A szex és az abortusz összetartozik” – tette hozzá. Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt gyógyszeres abortuszon esett át, ennek alkalmából pedig a barátnőivel több napig tartó pizsamapartit rendezett.

Az abortuszom nagyon szép volt. Érzéki és valahogy izgalmas volt. Fájdalmas is, oké, de semmi olyan, amin ne tudnék túljutni

– mesélte Kabisch a magazinnak. Az abortuszpártiak szerint egyébként a terhességmegszakítás aligha drámaibb, mint egy influenza. Van, aki egyenesen dicsekszik is azzal, hogy többször is elvetette a gyermekét. Egy mások önjelölt publicista, Jutta Ditfurth néhány hónapja a közösségi oldalán újságolta nagy boldogsággal, hogy már három abortuszon is túl van, és egyik miatt sem érezte magát rosszul.