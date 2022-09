Soros György az amerikai prostitúció legalizálását támogatja

Soros György alapítványa 2019-ben és 2020-ban összesen 185 000 dollárt adományozott a Szexmunkások Segélyszervezete (SWOP) nevű szervezetnek, amely csak egy a számos olyan csoport közül, amely a Soros-alapítványtól kapott támogatást, és a prostitúció normalizálását és legalizálását tűzte ki célul.

A SWOP – bevallása szerint – egy alulról szerveződő, társadalmi igazságossági hálózat, amely a szexmunkások és közösségeik alapvető emberi jogaiért küzd és a megbélyegzés megszüntetésére összpontosít.

A honlapjukon azt is kifejtik, hogy a szervezetet akkor alapították, amikor a kaliforniai Bay Area prostituáltjai tiltakoztak egy Shannon Williams nevű prostituált letartóztatása ellen, aki egyben a Berkeley High School alkalmazottja is volt. A weboldal azt is megjegyzi: „A SWOP regionális tagozatok és helyi aktivisták országos hálózatává nőtte ki magát. Ez a hálózat együtt dolgozik a megbélyegzés és a kriminalizáció ellen.”

A 2003-ban alapított szervezet 2019-ben és 2020-ban öt támogatást kapott Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától. A legnagyobb támogatás 60 000 dollárt biztosított „a szexmunka reformjával kapcsolatos politikai érdekérvényesítés támogatására”.

A szervezet közzétett egy útmutatót is „Hogyan legyünk szövetségesei a szexmunkásoknak” címmel, amely számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyek mindegyike a prostitúció normalizálását célozza.

Soros György alapítványa emellett 2016 és 2020 között mintegy 700 000 dollárt öntött egy Mama Cash nevű csoportba is. A négy támogatás mindegyike a Mama Cash egyik projektjét, a Red Umbrella Fund (RUF) nevű projektet támogatja. A RUF az első olyan globális alapnak tekinti magát, amelyet „a szexmunkások által és a szexmunkásokért hoztak létre”. A honlapja szerint a 2012-ben indított Red Umbrella Fund „egyesíti a finanszírozókat és a szexmunkásokat a szexmunkások emberi jogainak támogatására”.

A szervezet a következőképpen fogalmazza meg programját: „Ellenezzük a kriminalizálást és a szexmunkások megbélyegzésének és diszkriminációjának minden formáját. Elismerjük, hogy a szexmunka munka”.

Soros továbbá két, összesen 134 987 dolláros támogatást is adott a Red Umbrella Worker’s Collective csoportnak. Az egyik 49 987 dolláros támogatást „a szexmunkáról szóló narratíva megváltoztatására videós érdekérvényesítéssel”, míg a másik 85 000 dolláros támogatást a „Prostituáltak forradalma a Szexmunkások Érdekérvényesítő és Ellenállási Mozgalommal” elnevezésű projektre fordították.

Ha Soros György alapítványának honlapján rákeresünk a „szexmunka” kifejezésre, több mint harminc támogatott szervezetet találhatunk, köztük az Egyesült Államokban, Dániában, Németországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban működőeket.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)