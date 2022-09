Tüntetések törtek ki Oroszországban a mozgósítás miatt

Olyan látványos megmozdulás valószínűleg nem lesz társadalmi szinten, ami az ország politikai stabilitására hatással lenne, de ez nyilván annak is a függvénye, hogy hogyan fog teljesíteni az orosz hadsereg Ukrajnában. Tehát ha továbbra is kudarcok fogják kísérni a háborút, akkor nyilván ennek lehetnek negatív következményei is