Új útvonalat találtak maguknak az illegális migránsok

Úgy véli, ez újabb jele annak, hogy az európai külső határvédelem is komoly hiányosságokat mutat. Teggatz egyúttal azt követelte, hogy Nancy Faeser német belügyminiszter azonnal rendelje el az ellenőrzést a Csehországgal közös határterületen. A birtokában lévő jelentés ellenére azonban a szövetségi kormány egyelőre nem tesz semmit az illegális bevándorlás megállítása érdekében. Nem ez az első eset, amikor a német kormány hibásan méri fel a helyzet súlyosságát.

Hét év telt el a 2015-ös nagy menekülthullám óta, amikor Németország több mint 1,2 millió migráns előtt nyitotta meg a határait.

A legtöbben Afganisztánból, Eritreából, Irakból, Iránból, Nigériából, Pakisztánból, Szomáliából és Szíriából érkeztek. Angela Merkel akkori kancellár azzal magyarázta a kormány döntését, hogy Németországban óriási a munkaerőhiány, a szakképzett menekültekkel pedig fel tudnák tölteni a betöltetlen állások nagy részét.

A májusi adatok ugyanakkor azt mutatták, hogy csúnyán elszámolta magát a német kormány.

A 2015-ben érkezett migránsok közül ugyanis csaknem 700 ezren még mindig munkanélküliek, és közülük is csak mintegy négyszázezren keresnek aktívan munkát. A menekültek 88 százalékának egyáltalán nincs semmilyen szakképzettsége, és a jelek szerint nem is szeretnének ezen változtatni. Ezek a migránsok rendszeresen munkanélküli-segélyt kapnak, amelynek mértéke többek között a származási országuktól is függ. Ma már olyan mértékig fajult a helyzet, hogy egy segélyben részesülő munka nélküli migráns csaknem ugyanannyit, egyes esetekben pedig több pénzt kap havonta, mint egy átlagos dolgozó német. Az emberek pedig joggal háborodnak fel ezen az adaton.

Az Olaf Scholz vezette német kormány tovább súlyosbítaná a helyzetet azzal, hogy eltörölné a mostani szabályozást, miszerint kevesebb segélyt kap egy munkanélküli, ha visszautasítja az állásajánlatokat vagy továbbképzéseket.

Norbert Kleinwächter, az Alternatíva Németországért (AfD) parlamenti frakciójának helyettes vezetője szerint ezzel a dolgozó embereket alázzák meg. Azt mondta egy parlamenti felszólalásában, hogy „a jelenlegi szabályozás kicsúfolja mindazokat, akik mindennap korán kelnek, dolgozni mennek, este hullafáradtan érnek haza, és hónap végén alig van több a fizetési lapján, mint a szociális segélyben részesülőknek”. Hozzátette: vannak, akik joggal kérdezik maguktól, miért járnak még egyáltalán dolgozni.