Paolo Borchia: Az olasz választók érdekei a legfontosabbak

Borchia arról is beszélt: Giorgia Meloni leendő olasz miniszterelnök is bizonyosan tudatában van annak, hogy jobboldali kormányfőként nehéz dolga lesz véghez vinni terveit, és az sem elképzelhetetlen, hogy bizonyos kérdésekben Róma kompromisszumra kényszerül a Bizottsággal szemben,

de az olasz jobboldali összefogás számára az olasz választók, és nem az uniót vezető politikusok érdekei a legfontosabbak.

Kitért arra is, jelenleg a leendő olasz kormány számára a legfontosabb feladat az energiaválság leküzdése, de bizonyosan napirenden lesz az illegális bevándorlás okozta válság elleni határozott fellépés is. Hozzátette: a magyar kormány határozott kiállása a Liga számára mindenképp példaértékű, ezért immár kormánypártként is bíznak a minél szorosabb együttműködésben.

Borítókép: Paolo Borchia, a Liga európai parlamenti képviselője (Forrás: paoloborchia.it)