Választási győzelemre készül a spanyol jobboldal

A Madridban több ezer fős tömeg előtt tartott beszédében Santiago Abascal, a pár vezetője közölte: Spanyolország a szakadék szélén áll, mivel azok, akiknek meg kellene védeniük a gazdaságot, a nemzet biztonságát és szuverenitását, elárulták a spanyol népet. A pártvezér szerint tisztességtelen verseny, bizonytalanság és baloldali pénzügyi kifosztás zajlik az országban, ami veszélyezteti a kis- és középosztályt, a leggazdagabbak vagyonát pedig tovább gyarapítja.

Santiago Abascal megígérte, hogy ha jobboldali vezetőként kormányra kerül, visszaállítja a demokráciát úgy, hogy népi konzultációkat kezdeményez olyan fontos kérdésekben, mint a bevándorlás, az energiapolitika, az oktatás és az egyenlőség, hogy „többé senki se hozhasson döntéseket az állampolgárok háta mögött”. Szerinte a spanyol demokrácia jelenleg a multik, a média és olyan pártok kezében van, amelyek célja a „nemzettörés”.

Szerinte a spanyoloknak kell eldönteniük, hogy kitartanak-e a „családot és a józan észt támadó” nemi, valamint olyan bevándorlási törvények mellett, amelyek lehetővé teszik, hogy illegális bevándorlók korlátlanul érkezhessenek az országba, majd bűncselekményeket kövessenek el. Abascal hangsúlyozta: a Vox a családok védelmét, a nemi törvények felülvizsgálatát és a bűnöző migránsok kiutasítását tartja szem előtt, védve spanyol állampolgárok millióinak életét.

Lengyelország miniszterelnöke, Mateusz Morawiecki személyesen vett részt a gyűlésen. Beszédében úgy fogalmazott: ha nem lengyelnek született volna, legszívesebben spanyol állampolgár lenne. Abascal viszonozta a bókot, majd dicsérte a lengyelek kitartását és erejét olyan kérdésekben, mint a náci és kommunista totalitarizmus felszámolása.

A Vox többi nemzetközi szövetségese, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump volt amerikai elnök és az olaszországi választások győztese Giorgia Meloni is támogató üzenetet küldött a pártnak és a rendezvény résztvevőinek.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: örül, hogy a spanyolok a magyarokhoz hasonlóan rendszeresen összegyűlnek nemzeti zászlójuk alatt, hogy képviseljék értékeiket. Ez szerinte amellett, hogy „jót tesz a szívünknek és a lelkünknek” a „globalista liberálisok szívrohamot kapnak tőle”. Kiemelte: „továbbra is harcolnunk kell a nemzeti érdekekért, meg kell védenünk a szokásainkat és szuverenitásunkat a brüsszeli bürokratákkal szemben”.

Donald Trump megköszönte a Vox „hihetetlen munkáját”, amit a határok biztonságáért és a konzervatív értékek védelméért tesz, Meloni pedig azt mondta: reméli, hogy a Vox hamarosan a nyomdokaiba lép. Szerinte Spanyolországban, csakúgy mint Olaszországban, az állampolgárok többsége nem azonosul a baloldali ideológiával és utópiákkal, ezért arra kéri Abascalt, hogy jobboldali vezetőként vállalja a kormányzás felelősségét.

A Vox-vezér hozzáfűzte: tárt karokkal várja a többi jobboldali erő megkeresését, hogy végre közös erővel fogjanak össze a baloldal ellen. Utóbbival főként a jövő évi választások legnagyobb esélyesére, a Néppártra utalt, amelyből a Vox 2013-ban vált ki ideológiai nézeteltérések miatt. Az Alberto Núnez Feijóo vezette párt friss felmérések szerint megnyerné ugyan a választásokat, de nem szerezne abszolút többséget, így szüksége lenne az egyre nagyobb támogatói bázissal rendelkező Voxra a kormányalakításhoz.

A párt az elmúlt két évben két regionális választáson is megmutatta erejét: idén Kasztília és Leónban megtízszerezték mandátumukat a parlamentben, végül a Néppárt helyi vezetője szövetségre is lépett velük. A Vox emellett a tavalyi madridi előre hozott választásokon is növelte helyét a parlamentben és a negyedik legtámogatottabb párt lett.

Borítókép: Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke egy barcelonai demonstráción 2022. szeptember 18-án (Fotó: NurPhoto via AFP/Marc Asensio)