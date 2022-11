A brit Munkáspárt sem térne vissza az EU-ba

Keir Starmer azonban a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette: az EU-népszavazáson született döntés nyomán nem indokolt a visszatérés az Európai Unióba.

A Munkáspárt vezetője szerint a feladat most az, hogy a konzervatív párti kormány által a brexit feltételrendszeréről kötött megállapodásnál jobbat kell elérni az EU-val, és „működőképessé kell tenni” a brexitet.

Létezik a jelenleginél jobb brexit is, de az EU-ba nem térünk vissza

– mondta Starmer.

A Munkáspárt vezetője a skót kormány által tervezett újabb skóciai függetlenségi népszavazásról kijelentette: nem hiszi, hogy a skót gazdaság növekedését elősegítené, ha határ emelkedne Skócia és Anglia közé.

Az újabb skót függetlenségi népszavazást a konzervatív párti brit kormány is elveti. A függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezette skót kormány ezért keresetet nyújtott be a brit legfelsőbb bírósághoz, kérve annak megállapítását, hogy a skót parlament a brit kormány jóváhagyása nélkül is megalkothatja-e a függetlenségi referendumhoz szükséges törvényeket.

Nicola Sturgeon az SNP nemrégiben tartott éves kongresszusán bejelentette, hogy ha a legfelsőbb bíróság megállapítja az edinburgh-i parlament hatáskörét a szükséges jogszabályok megalkotására, az újabb függetlenségi népszavazást 2023. október 19-én megtartják.