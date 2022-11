Bayer Zsolt: Meloni az egyik legbátrabb európai politikus + videó

A héten bebizonyosodott, amit eddig is tudtunk, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az európai politikusok közül az egyik legbátrabb, leghitelesebb és legnagyszerűbb. Mondjuk, sokan nincsenek, talán ha ketten, ő és Orbán Viktor. Nem véletlen, hogy barátok. És sem véletlen, az sem, hogy őket fasisztázzák. No, de miről is van szó? Arról van szó, hogy egy televíziós vita zajlott a hét közepén, amelynek apropóját az olasz–francia vita adta.

Ugyanis a franciák rettenetesen fel vannak háborodva amiatt, hogy az olaszok nem engedik kikötni a migráns hajókat, hanem átirányítják őket Franciaországba.